Az Audi is otthagyja a német túraautó-bajnokságot

2019 őszén már a Mercedes is indul a Forma-E-ben, az alapmodell festését másolták.

A Volkswagen után az Audi is kiszáll a túraautó-világkupából gyári csapatával.

A benzinmotoros versenyautók napjai meg vannak számlálva, a jövő és talán már a jelen is a nyekergő hangú elektromos csúcsgépeké. Miért kell aggódnia például a túraautózásnak, és miért nem kell a Forma–1-nek?

Az Audi a szezon végén kiszáll a német túraautó-bajnokságból, a DTM-ből, és a jövőben minden motorsport-tevékenységét az elektromos Forma-E versenysorozatra kívánja összpontosítani, írja a Reuters.

A Volkswagen-konszernhez tartozó prémiummárka hétfő esti közleményében azt írta, hogy az Audi AG igazgatótanácsa a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot figyelembe véve hozta meg ezt a döntést, amit már a DTM szervezőivel is közöltek. A Forma-E versenysorozatban már 2014 óta jelen vannak, és 41 trófeával a legsikeresebb konstruktőrnek számítanak a szakágban. Másrészt az Audi úgy tervezi, hogy 2025-re az eladott autók 40 százaléka teljesen elektromos vagy plug-in hybrid meghajtású lesz, ebbe a tervbe pedig jobban illeszkedik, ha minden motorsport-erőforrásukat a Forma-E-re összpontosítják.

Az Audi 1990-től 1992-ig, majd 2000-től napjainkig szerepelt a német túraautó-bajnokságban, ez idő alatt összesen 11 egyéni világbajnoki és 12 konstruktőri bajnoki címet szereztek a DTM-ben, az autóik 114 futamon nyertek, és 345 dobogós helyezést értek el. Az időmérőkön 106-szor végeztek az élen, és 112 leggyorsabb kört futottak a versenyeken. Az előző szezont az Audi versenyzője, René Rast nyerte a szintén audis Nico Müller előtt.

„Reméljük, hamarosan javul ez a nehéz helyzet, és képesek leszünk még néhány DTM-futamot megrendezni az idén” – mondta Hans-Joachim Rothenpieler, az Audi fejlesztési részlegének vezetője.

Az Audi kiszállása talán még a járványnál is nagyobb csapás a DTM-nek, mivel 2021-re így egyetlen konstruktőr marad csak a sorozatban, a BMW. A harmadik nagy német gyártó, a Mercedes 2018-ban szállt ki, és szintén a Forma-E felé fordultak. A helyükre érkező Aston Martin annyira gyenge volt 2019-ben, hogy egy szezon után már el is engedték a DTM-projektjüket, és ők is kiszálltak.

Gerhard Berger, a DTM főnöke szerint a sorozat jövője most azon múlik, hogy a partnereik és szponzoraik miként reagálnak az Audi döntésére. „Tekintettel az eddigi együttműködésünkre, valamint a járvány okozta nehézségekre, egységesebb hozzáállásra számítottunk” – mondta a volt Forma–1-es pilóta.

A DTM idei, tízfordulós szezonja április 26-án kezdődött volna a zolderi versenypályán, de a koronavírus-járvány miatt ez nem volt lehetséges. A szervezők ezután teljesen felforgatták a versenynaptárat, és jelen állás szerint július 11-én, a Norisringen kezdődhetne el a bajnokság, ahol Robert Kubica egy BMW-vel, az utolsó magyar király, IV. Károly dédunokája, Ferdinand Zvonimir von Habsburg pedig egy Audival versenyezne.