Mindhárom futamon csapata legjobbjaként végzett Molnár Martin Abu-Dzabiban

A folyamatos fejlődés jellemezte Molnár Martin első versenyhétvégéjét az F4 Middle East Championshipben. A brit F4 tavalyi újoncbajnoka csapata, az Evans GP legjobb versenyzőjeként az összetett 11. helyén zárta az abu-dzabi nyitófordulót, miután a három futamból kétszer a legjobb tízben végzett a 29 fős mezőnyben, illetve mindhárom versenyen pontszerző lett. Eközben neki és csapatának a beállításokkal is meggyűlt a baja, és Molnár Martinnak a brit F4-ben megismert gumikhoz képest teljesen más abroncsokhoz is hozzá kellett szoknia, de nemcsak ez volt újdonság a számára, hanem a fékek, a meleg időjárás, a pálya és a villanyfényes versenyzés is.

A Hungarian Motorsport Academy (HMA) 16 esztendős versenyzője az időmérő edzésen a 13. rajtkockát szerezte meg az első, valamint a 11.-et a harmadik futamra, de amennyiben néhány centiméteres pályaszélesítés miatt nem veszik el a legjobb idejét, a 8. pozícióban zárt volna. Az első futamon ezután jó rajttal feljött a 9. helyre, végül pedig szenzációs dupla visszaelőzéssel tarkított versenyzés után a 11. helyen intették le.

„A dupla visszaelőzés volt a futamom fénypontja, de a rajtom és az első kör sem sikerült rosszul. Jó lett volna a végén elcsípni a tizedik helyet és azzal a fordított rajtrácsos pole pozíciót, de ez most nem jött össze. Igyekszünk a második és a harmadik futamra előrelépni a beállításokkal, miközben nekem a pihenésre is nagyon oda kell figyelnem, hiszen nagyjából 5 órát fogok tudni aludni a vasárnap reggeli futam előtt, majd 10 órát kell várnunk az esti, harmadik futamig” – értékelt Molnár Martin az első verseny után.

A helyi idő szerint vasárnap reggeli második futamon Martin aztán még jobban rajtolt, mint az első versenyen, és a 11. helyről indulva az első kör végén már a 8. helyen haladt. A folytatás hullámvasút-szerűen alakult a magyar versenyzőnek, aki hol másokat előzött, hol őt előzték. Egy ponton a 13. helyen is haladt, ám végül innen a 9. pozícióba kapaszkodott vissza a leintésig.

A harmadik, helyi idő szerint már este, villanyfényben rendezett futam előtt 10 órás pihenő várt a mezőnyre, ami külön nehézséget jelentett, de Martint mindez nem akadályozta meg abban, hogy a 11. helyről rajtolva már két pozíciót nyerjen a rajtnál, majd egy további helyezést javítva végül a 8. helyen lássa meg a kockás zászlót. Az egyetlen negatívuma a záró futamnak az volt, hogy két, igencsak hosszú biztonsági autós fázist kellett teljesítenie a mezőnynek, így nem tudtak annyit versenyezni, amennyit a 28 perces plusz egy körös táv ideális esetben enged.

„A második futamon ismét nem volt meg a tempónk, de versenyzési szempontból ez volt a hétvége legjobb futama: a rajtom is jobban sikerült, mint szombaton, és többször is sikerült előznöm; úgy érzem, hogy fejlődtem ezen a téren – értékelt Molnár Martin. – A harmadik futamra aztán sikerült előrelépnünk a beállításokkal, miután nem volt veszítenivalónk, és teljesen más filozófiát követtünk. Igaz, nem tudtam sok kilométert megtenni versenytempóban, de abból, amennyit versenyeztünk, úgy tűnt, hogy bevált az új elképzelés. Ebből a szempontból sajnálom, hogy kétszer is pályára küldték a biztonsági autót, és hosszú perceken át araszoltunk mögötte, de a következő fordulóban legalább már jobb alapokkal fogunk kezdeni.”

Kiss Pál Tamás, a Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője a következőképpen értékelte a magyar autóversenyző teljesítményét.

Martin sikeresen és eredményesen teljesítette az első hétvégéjét az F4 Middle East Championshipben, és bár a neve mellett nem szerepel az újoncokat megkülönböztető rookie felirat, azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a mezőny több mint fele második alkalommal indul ebben a bajnokságban, azaz jóval tapasztaltabbak nála. Ennek tükrében abszolút elégedett vagyok, előzetesen is a legjobb tíz környékére vártam Martint, és figyelembe véve az időmérős legjobb körének elvételét, simán benne volt, hogy mindhárom versenyt a legjobb tízben zárja.

Kiss Pál Tamás azért is lehet elégedett, mert ez a hétvége azt is bizonyította, hogy a brit F4 tavalyi újoncbajnoka már az utolsó 2024-es versenye óta is előrelépett.

„Nem vártam, hogy Martin ebben az óriási darálóban rögtön így felveszi a kesztyűt. Nagyon intenzív ez a bajnokság, 29 fős a mezőny, szokatlanok voltak a körülmények, új volt a gumi, a fékek, öt órát aludt az első versenynap után, majd tíz órát kellett várni a második és harmadik futam között. Engem kicsit megnyugtatott, amit versenyzésben, helyezkedésben, csatákban hozott, mert szintet akartunk lépni a tavalyi szezon után, és már ezen a hétvégén látszott, hogy a tavaly megszerzett tapasztalat leülepedett. Most meg kell szokja az új dolgokat, és folyamatosan ezt is csinálja, alkalmazkodik, tanul, és közben, amit lehetett, azt hibátlanul hozta: nem repült le a pályáról, nem akadt össze senkivel, és a többi. Fegyelmezetten versenyzett és megvolt a fejlődési íve az egész hetének úgy, ahogyan a tavalyi szezonjának is.”

Most mindössze egyetlen pihenőnap vár Molnár Martinra, hiszen már január 21-én, kedden folytatódik az F4 Middle East Championship. A mezőny pedig marad Abu-Dzabiban, hogy az első hétvégén használt Grand Prix-nyomvonaltól némileg eltérő vonalvezetésen mérkőzzön meg.

Az időmérő edzést szerdán, magyar idő szerint 15 órától rendezik, míg az első futamra magyar idő szerint szerdán 18 óra 25 perctől, a másodikra csütörtökön 21 óra 40 perctől, a harmadikra pedig pénteken hajnalban 1 óra 10 perctől kerül sor.

„Meglepő volt, hogy a harmadik futam előtt egy már korábban kipróbált beállításhoz nyúltak vissza és tizenkilencre lapot húztak, de ebben az is benne volt, hogy közben javult a pálya állapota, Martin pedig jobban megismerte a körülményeket és a gumikat. Konszenzus van köztünk a csapattal abban, hogy a jövő héten milyen irányba fognak elindulni, kedden már kétszer egy óra teszt vár rájuk” – tekintett előre Kiss Pál Tamás, aki abba is bepillantást nyújtott, hogy a gumikezelés terén milyen kihívásokkal kellett szembenéznie Martinnak az első fordulóban és majd a folytatásban is.

„Szoknia kell azt, hogy ilyen pályán, ilyen körülmények között miként kell kezelni a gumit. Sokat beszéltem vele az utolsó futam előtt, átrágtuk magunkat az adatokon és vezetéstechnikai oldalról mindent kielemeztünk. A gumik kezelése egy érzés, tehát nem arra kell gondolni, hogy mondjuk a tempós balosban ne vedd el a gázt, és nem szabad tíz százalékot beejteni a gázpedált. Ez ennél komplexebb. Itt egy érzésről beszélünk, aminek meg kell jönnie ahhoz, hogy megértsd a gumit, a pályát, az ok-okozati összefüggéseket, és ráérezz, hogy miként kell az abroncsokat kezelni, meddig lehet azokat terhelni. Nagyon szűk az a tartomány, ahol az ember igazán gyors tud lenni: ha erőlteted, akkor azért leszel lassú, ha pedig nem terheled eléggé a gumikat, akkor azért. Mindez nem jön egyik percről a másikra, mert bár van már egy évnyi tapasztalata a brit F4-ben, az ottani gumit teljesen máshogyan kell kezelni, mint ezt.”

Borítókép: MOTAM Press / Niels Broekema / Dutch Photo Agency