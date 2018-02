Ehhez az all inhez azért kellett bátorság

Rendkívül izgalmas végjátékot hozott az idei Partypoker Millions Germany elnevezésű pókerverseny, a svéd Viktor Blom ugyanis rendkívül nehéz helyzetbe került Pavel Plesuv blöffje után, de végül ő is all int hívott és megnyerte a partit – írja a For The Win.

A torna utolsó leosztása elég érdekesen alakult, Plesuv ugyanis a turn után joggal kezdett el káró flushre játszani, az utolsó lap azonban nem lett káró, így mindössze egy dáma párral tudott számolni, ez sem akadályozta meg azonban abban, hogy all int hívjon és jól megizzassza ellenfelét.

Ezen a ponton Blom nagyjából bármire gondolhatott, azt sem lehetett kizárni, hogy Plesuv kőr flushre tett fel mindent, de még egy ász párral szemben is alulmaradt volna. Végül, hosszas gondolkodás után belement a játékba, ami be is jött neki, király párral nyerte meg a tornát.