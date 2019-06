Hogyan lehet egy sakkpartiban 3-0-ra nyerni?

Mutattunk eddig jó néhány feladványt, most azonban egy olyan állást talált Kállai Gábor nemzetközi nagymester, ami egyedülálló, és a hozzá kapcsolódó történet is hihetetlen.

A sakklegenda szerint a fenti állás alakult ki egy sakkszimultánon, amit világossal a híres negyedik világbajnok, Alexander Aljechin (1892 – 1946) vezetett német katonatisztek ellen.

A sötéttel játszó katonatiszt jött lépésre, és miután látta, hogy a fenyegető 1. Vh8 matt ellen nem véd 1. – g6, mert arra 2. Vh7+ Kf8 3. Vh8+ gyors matthoz vezet, ezért feladta a játszmát. Meglepetésére Aljechin felajánlotta, hogy fordítsák meg a táblát, és ő vállalja, hogy folytatja az ellenfele által reménytelennek ítélt állást. A német katonatiszt örömmel ment bele a cserébe, csakhogy Aljechin észrevette azt, amit a riválisa nem, és 1. – Bh4!-et lépett!

A katonatiszt azonnal átlátta, hogy 2. Bxh4-re 2. – Ve1 mattol, míg 2. Hxh4-re 2. – Vc3 3. Kc1 Va1+ 4. Kd2 Vxh1 után világos elveszíti a lovát és vele a játszmát is, ezért másodszor is, most már világossal, feladta a játszmát.

Aljechin azonban ismét csavart egyet a dolgon, és azt ajánlotta, hogy ő szívesen átveszi a vesztesnek tűnő világos állást, és amikor ellenfele meglépte a nyerőnek látszó lépéssort, azaz 1. – Bh4 2. Hxh4 Vc3-at, akkor….

... Aljechin vezéráldozattal, azaz 3. Vh8+!! sakkal folytatta, és 3. – Kxh8 4. Hg6+ Kg8 után 5. Bh8 mattal fejezte be a partit! A meseszerű történet és játszma végállása is meseszép:

Aljechin pedig sokszor igazolta előtte és utána is, hogy egészen mást lát a táblán, mint a többség.

