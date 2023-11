Történelmet írt a Milan 15 éves csodagyereke Olaszországban

Az amúgy sem fényes csatárhelyzetben lévő Milan Olivier Giroud eltiltása miatt vitte fel a felnőttcsapat keretébe a fiatal támadót, aki a Fiorentina elleni 1–0-ra megnyert mérkőzésen a 83. percben be is mutatkozhatott a felnőtteknél.

A szombaton 15 éves és 260 napos futballista ezzel a Serie A történetének legfiatalabb debütánsává vált, két héttel megelőzve a korábbi csúcstartó Wisdom Amey-t, aki 2021 májusában döntötte meg az 1937 óta fennálló olasz csúcsot.

15&260 – At 15 years and 260 days, Francesco Camarda is the youngest player to make his debut in #SerieA history, surpassing Wisdom Amey who debuted at 15 years, 274 days. History.#MilanFiorentina pic.twitter.com/kzyaUFWFm0