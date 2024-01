A Fradi végzete lassan egész Németországot újratanítja focizni

Történelmi ősz áll a Bayer Leverkusen mögött. A gyógyszergyári labdarúgócsapat az edzői pályán csaknem zöldfülű Xabi Alonso irányításával újabb és újabb futball-leckét adott a riválisoknak a német élvonalbeli bajnokságban. Tizennégy éve már volt példa hasonlóra, akkor azonban a Jupp Heynckes vezette elődök elbuktak, sőt a hajrában a dobogóról is lecsúsztak. Most vajon máshogy alakul? Ez a Leverkusen vajon képes megszakítani a Bayern München 2013 óta tartó rém- vagy egyeduralmát (ez csupán nézőpont kérdése) Németországban? Pillantásunkat a számokra, majd azok mögé vessük!

29,4 százalék.

A Bayer Leverkusen szenzációs őszi szezont hozott össze, 16 mérkőzést követően veretlenül, 13 győzelemmel és három döntetlennel vezeti a Bundesliga tabelláját. A csapat négypontos előnye ugyanakkor csalóka, a második helyezett Bayern München ugyanis egy találkozóval kevesebbet játszott – a tervek szerint január 24-én pótolják majd az Union Berlin elleni meccset, így két hét múlva egyenesedhet ki a tabella. Mindenesetre tény, legutóbb tizennégy éve, a 2009–2010-es szezonban fordult elő a „gyógyszergyáriakkal”, hogy 16 forduló után a tabella élén álljanak. Akkor nyolc győzelemmel és nyolc döntetlennel, ugyancsak vereség nélkül várták a folytatást. Végül azonban a negyedik hellyel kellett beérjék a német edzőlegenda, Jupp Heynckes kezei alatt.

A szakértők és az oddsmesterek az ősszel látottak ellenére ezúttal sem a Leverkusent tartják a bajnoki cím legnagyobb esélyesének. Ám mindez aligha csoda: a Thomas Tuchel vezette Bayern München a becsült piaci értékben messze kiemelkedik a teljes mezőnyből, ráadásul 2013 óta letaszíthatatlan a Bundesliga trónjáról. A The Analyst szuperszámítógépének becslése szerint féltávhoz közeledve 69,1 százalék az esély a bajorok újabb címvédésére.

A tízezer szimuláció alapján készült predikció 29,4 százalékot ad a Leverkusen végső sikerére, a jelenleg negyedik helyen tanyázó RB Leipzigére pedig 1,2-t. A tizenhat meccsen tizenkilenc gólig jutó, eddigi élete legjobb félszezonját futó Serhou Guirassy vezette VfB Stuttgart még kapott 0,1 százalékot, ami azt jelenti, volt a tízezerből tíz olyan szimuláció, amikor meg tudta nyerni a 2023–2024-es kiírást. És slussz. Az előző szezon aranyérméről drámai utolsó meccsel lecsúszó Borussia Dortmund vagy a korábbi évek meglepetéscsapatai közül az Eintracht Frankfurt és az SC Freiburg örülhet, ha a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyekért folyó küzdelembe bele tud szólni. Hangsúlyozzuk még egyszer: a szuperszámítógép szerint…

A The Analysthez hasonló metrikákkal dolgozó FiveThirthyEight egy éve ilyenkor négy százalékot adott az RB Leipzig, egyet a Freiburg, illetve kevesebb mint egyet a Dortmund, a Frankfurt vagy a Wolfsburg végső sikerére. Innen nézve a Leverkusen mostani 29,4 százaléka egyenesen imponáló.

Szinte tökéletes válaszok a közelmúlt hibáira

A komolyabb edzői múlt nélkül kinevezett – játékosként vitathatatlanul világklasszis – Xabi Alonso 2022 októberében vette át az akkor 17., azaz utolsó előtti helyen tanyázó csapatot Gerardo Seoanétól. Alonso korábban a Real Madridnál egy évig ifjúságiakkal, a Real Sociedadnál három évig a tartalékkal foglalkozott. Játékosmúltjából fakadó tekintélye és a tény, mely szerint öt nyelven beszél, sokkal nagyobb súllyal esett latba, mint az edzői tapasztalata – ezt a Leverkusen nyáron leköszönt sportkoordinátora és klubikonja, Stefan Kiessling árulta el egy interjúban.

A német együttes folyamatosan javuló formát hozott alatta, végül egész szépen sikerült is megmenteni a 2022–2023-as szezont: az Európa-liga-indulást jelentő hatodik pozícióig kapaszkodott a klub. Az El-ben elődöntőig menetelt – a többi között a Ferencvárost is búcsúztatva, miután a németek kettős győzelemmel, valamint 4–0-s gólkülönbséggel ejtették ki a magyar bajnokot a nyolcaddöntőben.

Utólag azt mondhatjuk, három fő okra vezethető vissza a Leverkusen katasztrofális 2022-es ősze. Ezeket tavasszal hellyel-közzel befoltozta az Alonso-féle stáb, majd nyáron – néhány igencsak jól sikerült transzferrel – teljesen orvosolta is.

Az évek óta a német futball egyik legnagyobb ígéreteként emlegetett Florian Wirtz térdsérülés miatt kihagyta a teljes szezont, az új igazolások közül a támadószekció és a középpálya megerősítésére hozott Adam Hlozek, Callum Hudson-Odoi páros a legkevésbé sem vált be, miközben a kiegyensúlyozottabb teljesítményhez elengedhetetlen rutin csaknem teljesen hiányzott mezőnyben (mindössze Charles Aránguiz és Karim Bellarabi volt idősebb 30 évnél a kapus Lukas Hrádecky mellett). A keret egész konkrétan – a Stuttgart mögött – a második legfiatalabb átlagéletkorral bírt, miután elengedte megannyi korábbi alapemberét. Ez pedig együtt járt azzal, hogy nagyobb nyomás alatt hibát hibára halmozott a csapat. A Bundesliga-szezonban például a negyedik legtöbb kapott gólhoz vezető egyéni hibát követték el a leverkuseniek.

Mi volt a gyógymód?

Az átigazolási piacon 2019 óta nem látott összeget (akkor a Kai Havertzért Londonból kapott fontköteget igyekeztek a lehető legjobban megforgatni), több mint 80 millió eurót költött a Leverkusen. Igaz, ennek jelentős részét sikerült is eladásokból finanszírozni. Közel 70 millióért értékesített futballistát a gyógyszergyári alakulat – Moussa Diaby egymaga 55 milliót ért az Aston Villának. A pénzt jelen állás szerint jól sikerült felhasználni: a nyáron szerződtetettek közül négyen azonnal alap- és húzóemberekké váltak. Talán Murphy törvénye, hogy a legdrágábban vett Nathan Tella (23 millió a Southamptonnak) épp nincs köztük, nyolc meccsen csupán 71 játékpercig egy gólig jutott a nigériai.

Csipetnyi rutinnal minden simább

Honfitársa, Victor Boniface teljesen más utat járt be: augusztusban egyből a hónap játékosa lett a német élvonalban, az újoncok közül pedig augusztusban, szeptemberben, októberben és novemberben is őt választották a legjobbnak. A 20,5 millió euró fejében igazolt csatár tíz góllal és hét gólpasszal járult hozzá a Leverkusen remekléséhez. Néhány hét leforgása alatt azzá a láncszemmé vált a csapat rendszerében, amivé a sokszor sérülések hátráltatta Patrik Schick és Hlozek párosa az előző idényben nem tudott lenni. Ráadásul egyedüli kilencesként, valamint ékpárral futballozva is meggyőző volt a teljesítménye.

A középpályát jelentősen stabilabbá tette a 30 feletti két érkező: Granit Xhaka és Jonas Hofmann. Előbbi az Arsenaltól 15, utóbbi a Borussia Mönchengladbachtól 10 millió euróért cserébe költözött Köln agglomerációjába. Xhaka igazi box-to-box középpályáshoz méltó teljesítménnyel a teljes ligában a legtöbb megtett kilométerrel rendelkezik (189,7), övé a legtöbb passzkísérlet (1626), a legtöbb pontos passz (1497), valamint a hatodik legjobb passzhatékonyság (az átadásai 92,1 százaléka volt jó). Hofmann összességében valamivel támadóbb szerepkört kapott Alonsótól, ő a kulcspasszokban és a helyzetek megteremtésében jeleskedik (meccsenként 5,7 lövéshez/fejeshez járul hozzá közvetlenül az azt megelőző átadással). Nem véletlenül jár már most öt gólnál és hét gólpassznál, amivel csapaton belül a harmadik legtöbb kanadai pont az övé (Boniface és Wirtz előzi meg).

A rutinduó a középpályán tökéletesen egészíti ki az előző tavasz alapcsapatából megmaradt – végre teljesen egészséges – Wirtzet, valamint a liga hatodik legtöbb sikeres szerelésével és labdaszerzésével büszkélkedő Exequiel Palaciost.

Az egyének jó teljesítménye azonban mit sem érne megfelelő szervezettség nélkül. Alonso a Bundesligában egyedüliként 3–4–2–1/3–4–1–2-es hadrendet alkalmaz. A formáció ismerős lehet például a magyar futballválogatott elmúlt két évéből, valamint a német nemzeti együttes is próbálkozott vele úgy Hansi Flick idejében, mint mostanság Julian Nagelsmann irányítása alatt. (Mondjuk, Nagelsmann alatt mivel nem?)

Az együttes a második legtöbb lőtt (46) és a legkevesebb kapott találattal (12) hozta le az első 16 fordulót. Az egyetlen igazán komoly, felülteljesítésre utaló jel teljesítményükkel kapcsolatban, hogy a 46 találatot „mindössze” 33,7-es összesített helyzetminőség-mutató (xG) mellett lőtték. Ezt a 36 százalékos túlteljesítést a topligák elmúlt idényei alapján csaknem lehetetlen fenntartani egy teljes idényen át, így tavasszal a szerzett góljaik számában várható némi visszaesés.

A védelmük azonban minden szempontból kimagasló. A müncheniek mögött ellenük hozták össze a második legkisebb xG-t (15,5) és velük szemben alakítják ki a második legkevesebb gólszerzési kísérletet (9,5/90 perc). Hrádecky tizenhatból hét mérkőzést hozott le kapott gól nélkül, ezzel vezeti a vonatkozó toplistát Alexander Nübel (Stuttgart, 6) és Noah Atubolu (Freiburg, 6) előtt. A rutinos finn is hozzátette a magáét ősszel: 80 százalékos védési hatékonysága a legjobb, az ellenfelek lövésminőség-mutatója (PSxG) alapján pedig 4,8 találatot akadályozott meg bravúrjaival, amivel második a Bundesliga kapusrangsorában Marvin Schwabe (1. FC Köln, 5,4) mögött.

Mesterségük címere: állandóság

A Leverkusen alapcsapata az ősz jelentős részében

HRÁDECKY – TAH, TAPSOBA, KOSSOUNOU – FRIMPONG, XHAKA, PALACIOS, GRIMALDO – WIRTZ, HOFMANN – BONIFACE

volt. Tizenhat meccsből tizenegyszer ez a kezdő futott ki a pályára.

Ahogyan azt a Bundesliga hivatalos honlapjának elemzése is kiemeli, a Bayer egyik legnagyobb fegyvere a folytonosság. A december elején megjelent cikk az akkor lejátszott tizenhárom fordulót vette alapul: Alonso pedig ennyi meccs alatt mindössze nyolcszor változtatott a kezdőcsapatán. Ez a szám végül tizenegyre nőtt: a téli szünet előtti utolsó bajnokin, a VfL Bochum elleni mérkőzésen ugyanis Schick, valamint az ősszel kevesebb játéklehetőséghez jutó Josip Stanisic, Piero Hincapié védőkettős is kezdő lehetett. 13 forduló után a második legkevesebb változtatása a kezdőcsapaton (fordulóról fordulóra nézik a változtatások számát, majd ezt összeadják) a Bochumnak és a Heidenheimnek volt. 16–16.

A csapat kiegyensúlyozottsága nem csak ebben nyilvánul meg. Az ellenfelek védekezőharmadába történő sikeres betöréseik 30 százaléka a bal, 33 a jobb, 37 a pálya tengelyéből jött. A pálya különböző zónáit és széleit nagyon hasonló arányban használják a játékosok, így a Leverkusen támadójátéka az egyik legkevésbé kiszámítható a Bundesligában.

A Bayer alakította ki ősszel a második legtöbb helyzetet (476) a Bayern München mögött (540), hozta össze a második legtöbb kaput eltaláló lövést (110 vs. 114), és büszkélkedhet a legjobb pontos lövés/összkísérlet aránnyal (41,8 százalék). A csapat egyértelműen a passzjátékot részesíti előnyben a presszingen alapuló alapstratégiákkal szemben, ám ez nem jelenti azt, hogy le- és visszatámadásban ne javult volna ugyancsak nagyot.

Míg a 2022–2023-as idényben a PPDA-mutatóban (hány passzt engednek az ellenfeleknek, mielőtt egy védekezőakcióval megpróbálnák megakasztani a támadást), valamint az ellenfél kapujához képest 40 méteren belül visszaszerzett labdák számában (ún. high turnovers) is az utolsó előttiek voltak. Most a 10. legjobb PPDA-érték (14,2) emellett pedig a legtöbb, 173 visszaszerzett labda a mérlegük. Döbbenetes, a Bayern – igaz, továbbra is egy meccsel kevesebből – 138, a harmadik legjobb Bochum 136 high turnoversnél jár…

Ebben a rengeteg visszaszerzett labdában a Xhaka, Palacios kettős mellett a bátran előrehúzódó, a támadásokat rendkívül eredményesen segítő szárnyvédőknek is óriási szerepük van. Az új igazolások közül eddig még nem említettük a Benficától ingyen elhozott szélsővédőt, Álex Grimaldót. Itt az ideje. A spanyol tizenhat meccsen hét gólnál és hat gólpassznál jár, A másik szélen Jeremie Frimpong öt találattal és hat assziszttal áll. Ami pedig a sikeres presszingcsapdákat illeti: Grimaldóé a harmadik, Frimpongé a hatodik legtöbb labdaszerzés csapaton belül.

Ismerős karakterjegyek

Alonso játékosként a rendkívül precíz passzjátékáról és kiváló pontrúgásairól egyaránt híres volt. A jelek szerint remekül átadta ezeket az erényeket a csapatának is: a Bayern München eddig átlag 61, a Leverkusen 60,7 százalékban birtokolta a labdát egy meccsen. 87 százalékos passzpontosságával ugyancsak ez a két csapat a liga legjobbja (ezúttal tökéletes holtversenyben). A fejlődés ezúttal is jól látható: az előző idényt 51,8 százalékos labdabirtoklás mellett 80,6 százalékos passzpontossággal hozta le a Leverkusen…

Míg az akkori csapatra azt mondhattuk, kényelmes alapjáték melletti jó precizitás jellemzi – de nyomás alatt bőven benne volt a hiba a futballjukban –, addig a nyári érkezőkkel ez úgy módosult: jóval agresszívabb stílus és nagyobb tempó mellett is kiemelkedő a pontossága, úgy támadásépítés közben, mint az ellenfelek kapuja előtt.

Ami pedig a pontrúgásokat illeti: rögzített helyzetekből 79 gólszerzési lehetőséget alakítottak ki és hét találatot szereztek, további három gólt pedig tizenegyesből jegyeztek (Boniface, Palacios és Schick értékesített egyet-egyet). Ennél több (12) találata állított labdából csak a Darmstadtnak volt ősszel.

Túlélni az Afrika-kupát!

Hogy mindez a fejlődés elég lehet-e ahhoz, hogy a Leverkusen megszakítsa a Bayern München 2013 óta tartó egyeduralmát (immáron tizenegy megnyert bajnoki cím zsinórban), jó kérdés. A The Analyst szuperszámítógépe szerint ugyebár inkább nem, mint igen. Ám arra minden jel szerint elég lehet, hogy sokáig izgalmas maradjon a „salátástálért” folytatott versenyfutás. Az is igaz, az Afrikai Nemzetek Kupája (ANK) nem épp Alonsóék malmára hajtja a vizet. Ha nem lett volna elég, hogy a védelem két alappillére, Kossounou és Tapsoba mellett az első számú gólfelelős, Boniface is hetekre odalesz, a nigériai csatár a válogatott edzőtáborában még meg is sérült – a jelek szerint márciusig nem is lesz már bevethető.

Amennyiben az ANK-t (és Boniface hiányát) átvészeli a Bayer, a végén az is megeshet, új gúnynevet kereshetnek a csapaton élcelődő ellendrukkerek a jelenlegi Neverkusen (az angol soha – never – szó segítségével megalkotott) helyett. A rivális fanatikusok most még ezzel utalnak arra, hogy bár az együttes az 1979-es debütálóidénye óta ötször is a második helyen végzett (ráadásul egyszer sem esett ki), a bajnoki címet még nem tudta elhódítani…

NÉMET BUNDESLIGA, 17. FORDULÓ

Pénteken játsszák:

Bayern München – Hoffenheim 20.30

Szombaton játsszák:

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 15.30

Freiburg–Union Berlin 15.30

Mainz–Wolfsburg 15.30

Köln–Heidenheim 15.30

Augsburg – Bayer Leverkusen 15.30

Darmstadt – Borussia Dortmund 18.30

Vasárnap játsszák:

Bochum – Werder Bremen 15.30

Borussia Mönchengladbach – Stuttgart 17.30

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA győzelem döntetlen vereség gólk. pont 1. Bayer Leverkusen 16 13 3 0 46–12 42 2. Bayern München 15 12 2 1 49–15 38 3. VfB Stuttgart 16 11 1 4 37–19 34 4. RB Leipzig 16 10 3 3 38–17 33 5. Borussia Dortmund 16 7 6 3 30–25 27 6. Hoffenheim 16 7 3 6 32–30 24 7. Freiburg 16 7 3 6 21–26 24 8. Eintracht Frankfurt 16 5 6 5 24–20 21 9. Mönchengladbach 16 5 5 6 31–33 20 10. Heidenheim 16 6 2 8 25–32 20 11. Wolfsburg 16 6 1 9 20–27 19 12. Augsburg 16 4 6 6 24–31 18 13. Werder Bremen 16 4 4 8 23–30 16 14. Bochum 16 3 7 6 18–33 16 15. Union Berlin 15 4 1 10 17–31 13 16. Mainz 16 1 7 8 13–28 10 17. 1. FC Köln 16 2 4 10 10–28 10 18. Darmstadt 16 2 4 10 20–41 10

(Borítókép: Leverkuseni gólöröm az Union Berlin elleni, november 12-ei bajnokin. Fotó: Christian Kaspar-Bartke/Bundesliga/Bundesliga Collection via Getty Images)