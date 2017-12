Dél-Korea továbbra is várja Észak-Koreát a téli olimpiára

A 43 nap múlva kezdődő phjongcshangi téli olimpia szervezőbizottságának vezetője továbbra is bízik abban, hogy Észak-Korea csapata is részt vesz. "Minden békeszerető országnak és sportolónak jogában áll az olimpián versenyezni, Észak-Korea sem lehet kivétel" - nyilatkozta Li Hi Pom. Hangsúlyozta, Mun Dzse In dél-koreai államelnök, valamint Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is elősegítené az északiak részvételét.

A téli olimpiát február 9. és 25. között rendezik Phjongcshangban, amely nyolcvan kilométerre van az észak-koreai határtól. A két ország között ismét rendkívül feszült a viszony, mivel az északiak interkontinentális ballisztikus rakétát teszteltek, illetve szeptember elején minden korábbinál nagyobb kísérleti atomrobbantást hajtottak végre. Li Hi Pom mindezek ellenére arról beszélt, hogy a politikát és a sportot nem szabad összemosni.

A szervezőbizottság becslése szerint 95 országból 6500 sportoló és edző, illetve sportvezető érkezik az eseményre. Körülbelül 210 orosz versenyző részvételére számítanak, akik országuk NOB-büntetése miatt az olimpiai zászló alatt szerepelhetnek. (MTI)

Li Hi Pom hangsúlyozta, készen állnak az oroszok diszkrimináció nélküli kiszolgálására.