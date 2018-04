Visszavonul Miklós Edit

A legjobb magyar alpesi síző, Miklós Edit csütörtök délelőtt sajtótájékoztatón jelentette be visszavonulását, és szándékát, hogy indulni akar a szövetségi elnöki posztjáért. Azt is nyilvánvalóvá tette, hogy nem januári súlyos sérülése miatt fejezi be.

Elmondta, hogy a szövetség körüli viták és problémák vezettek ahhoz, hogy visszavonul, és bár úgy érezte, hogy maradt még benne 1-2 sikeres szezon, de nem érzi úgy, hogy a mostani szövetségi vezetés támogatná.

A szövetségi elnöki posztért azért indul, mert azt már eddig is tudta, hogy a sportdiplomáciában szeretne dolgozni, az edzősködés nem vonzza, de ha úgy alakul, akkor besegíthet a fiataloknak a lesikló edzéseken.

Ha megnyeri a síszövetség vasárnapi tisztújítóját, akkor segítséget is kaphat korábbi edzőitől, ugyanis jelenlegi svájci és korábbi osztrák edzője is jelezte, hogy együtt dolgoznának vele a szövetségben.

2017 januárjában szenvedett súlyos térdsérülést, nagyot bukott a zauchensee-i sívilágkupa edzésén. Mindkét térde megsérült, a jobb súlyosabban, négy órán keresztül operálták, és hosszú felépülés várt rá. De felépült, és újra versenyezni kezdett, az volt a célja, hogy a téli olimpián is ott legyen.

Ezt idén januárban egy újabb sérülés akadályozta meg: ad Kleinkirchheimben rendezett szuper-óriásműlesikló futamon a célba érkezés után elesett, és súlyosan megsérült, nem sokkal később kiderült, hogy térdszalag-szakadása van. Műteni kellett, bukta az olimpiai szereplést.

Nem sokkal a műtét után beszélt arról, hogy nem akar távlati célokat kitűzni. „Lépésről lépésre haladunk, az első cél az, hogy egészséges legyek, tudjak sízni. Tavaly az olimpia miatt bennem volt a láz, a vb nem ekkora súlyú. Most le akarok nyugodni, mert még elfog a szomorúság, hogy itt vagyok és nem ott. Két hónap múlva már minden jobb és tisztább lesz."

Pályafutása csúcsa, hogy a 2014-es téli olimpián olimpián szenzációs teljesítménnyel a hetedik helyet szerezte meg lesiklásban, ami minden idők legjobb magyar teljesítménye volt alpesi síben. 2015 januárjában szintén nagy eredmény volt, hogy St. Moritzban a világkupán harmadik lett, ez volt a magyar alpesi síport első dobogós helyezése.

