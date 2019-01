A japán csodaugró hendikeppel is oktatott

A Négysánc-győztes Kobajasi Rjoju továbbra is kirobbanó formában van, Val di Fiemmében óriási különbséggel nyerte meg a síugró-világkupát. A szezonban ez már a kilencedik vk-győzelme a japánnak.

A síugró-világkupa a Négysánc után az olaszországi Val di Fiemmében folytatódott, ahol már a megszokott formában rendezték a versenyeket, egymást nem ejthették ki párharcban az ugrók, hanem két ugrás összesítése döntött.

Az első sorozatban a világkupa összetettjében élen álló Kobajasi ugrott utoljára, és a megszokott módon övé lett a legjobb kísérlet. A japán 135 méterre repült, 13 méterrel verte a második legjobb ugrást bemutató Dawid Kubackit, és jó pontjai is voltak. 16,4 pontos előnye volt a második kör előtt abban a sportágban, ahol néha tizedpontok döntenek.

Kobajasi a bischofshofeni versenyen

A második körben is a legjobbak jöttek végén, Kubacki sokat javított ugrásán, de ő sem tűnt igazán veszélyesnek, Kobajasinak egy gyengébb kísérlet is belefért volna. A japán azonban elég magabiztos volt, így még változtatott is az induló helyzetén.

Mindenki másnál eggyel lentebb vitette a beülőjét, ami az ugrásnál plusz pontot ér, de a rövidebb nekifutó miatt kisebb sebességet és rövidebb ugrást is kockáztatnak az versenyzők. Kobajasinak azonban ez nem nagyon számít, a második körben is az övé lett a legerősebb kísérlet, 136 métert ugrott, míg Kubacki csak 131,5-öt. A japán a két ugrás alatt 315,0 pontot szerzett, míg a második lengyel 288,5-öt. A harmadik helyen szintén egy lengyel, Kamil Stoch végzett 282,9 ponttal.