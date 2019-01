Repülve vette be a kaput, hason ért célba, háton ünnepelt

Az adelbodeni óriás-műlesiklás leglátványosabb és legijesztőbb célba érkezését Andrea Zampa mutatta be, aki világkupapontokat szerzett bukással együtt. Marcel Hirscher megint érinthetetlen volt.

Szombaton az alpesisí-világkupa legnehezebbnek tartott óriás-műlesiklását tartották a svájci Adelbodenben. A sok havazás miatt nehéz volt jó pályát készíteni, de végül sikerült a szervezőknek.

Az első futamot az egyes rajtszámmal induló Henrik Kristoffersen nyerte meg, a norvég 12 századmásodpercet vert Hirscherre. Az osztrák ebben a számban is szinte verhetetlen, a megelőző kilenc óriás-műlesiklásból nyolcat megnyert.

A második futamban Hirscher ellenállhatatlan volt, Kristoffersen még csak hasonló menetet sem tudott produkálni, 71 századdal kapott ki. Hirschernek ez volt karrierjének 66. világkupa győzelme.

A szlovák Andreas Zampa is legalább akkora ünneplést kapott, mint a győztes. Zampa végül csak 20. lett, de látványosan ért be a célba. A meredek célegyenesben hibázott, megdobta őt a pálya, de a levegőben bravúrosan korrigált, sikerült azt elérnie, hogy a léce szabályosan kerülje az utolsó kaput és még a pályán is tudott maradni. Hason csúszva ért be, és akkor át is vette a pillanatnyi első helyet. Ő is tudta, hogy nagy dolgot csinált, már a hátán csúszva is ünnepelt.

Eredmény:

férfi óriás-műlesiklás:

1. Marcel Hirscher (osztrák) 2:26.54 p (1:12.51 p/1:14.03 p)

2. Henrik Kristoffersen (norvég) 2:27.25 (1:12.39/1:14.86)

3. Thomas Fanara (francia) 2:27.58 (1:12.83/1:14.75)



A szakági vk állása 6 verseny után (még 4 van hátra): 1. Hirscher 540 pont, 2. Kristoffersen 302, 3. Alexis Pinturault (francia) 276

Az összetett vk állása 19 verseny után (még 22 van hátra): 1. Hirscher 876 pont, 2. Kristoffersen 511, 3. Alexis Pinturault (francia) 444