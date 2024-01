Őrületes bravúrral, botjai nélkül teljesítette az olimpiai pályát a magyar síző

A dél-koreai Kangvonban (angolosan Gangwon) zajlik a IV. ifjúsági téli olimpia. Kedden mindkét magyar alpesi síző, Körtvélyessy Dóra és Schneider Milán is rajthoz állt. Kettejük közül a 17 éves Körtvélyessy olyan bravúrt vitt véghez, amire minden évtizedben jó, ha egyszer akad példa: mindkét síbotját a rajtnál hagyta, és botok nélkül, óriási bravúrral teljesítette az óriás-műlesikló pályát, majd a két futam összesítése alapján a 79 fős mezőnyben a 24. helyen végzett!

Körtvélyessy Dóra a 24. helyen végzett a dél-koreai Kangvonban, az ifjúsági téli olimpia óriásműlesikló számában, míg a fiúknál a mindössze 16 éves Schneider Milán az alpesi kombináció Super G számában a 42-es rajtszámmal indulva 15. lett. Utána a műlesiklásban becsúszott egy hiba, és végül az összetettben 28. lett. Milán előzőleg a sima Super G-ben élete első szuperóriás-műlesikló versenyén 35. lett.

A 17 éves Körtvélyessy Dóra, a Fullsport SE versenyzője a keddi nap hőse lett Kangvonban, a téli ifjúsági olimpia keddi versenynapján, pedig nem is végzett dobogón, ám az óriás-műlesiklásban olyan bravúrt vitt véghez, amilyet a legöregebb alpesi rókák sem nagyon láttak. De minden fölösleges szócséplés helyett hallgassuk meg Dóri beszámolóját a helyszínről.

„Kétféle tálca van az alpesi síversenyek rajtjánál, gumitálca és fatálca, itt Koreában fatálca van. Én beszúrtam a két botomat a hóba a tálca mellé, egy kicsit a tálca alá, ez általában nem szokott gondot okozni. Amúgy nem szeretem a fatálcát, de ez van… Szóval, ellöktem magam a rajthelyről, majd döbbenten tapasztaltam, hogy a síbotjaim nem jöttek velem. Beragadtak a tálca pereme alá, és mivel az akasztó, amibe be van bújtatva a kezünk, biztonsági, a rugó kioldódott, és én ott siklottam botok nélkül.”

Dóri nem esett pánikba, bár természetesen átfutott az agyán, hogy ennyi volt, vége a versenyének.

„Egy pillanatig sokkhatás alá kerültem, fogalmam sem volt, hogy mit csináljak, de aztán úgy döntöttem, egye fene, nekimegyek. És elkezdtem sorra venni a kapukat. Csak úgy, botok nélkül.”

Senki se higgye, hogy a bot csak fölösleges cicoma, annak igenis komoly szerepe van az alpesi síben, hiszen az adja a versenyzőnek a stabilitást.

„Az életemért küzdöttem – folytatta Dóri. – Kicsit veszélyes volt, kétségtelen, de nem volt különösebben nehéz a pálya. Voltak kisebb rontásaim, de végigmentem. Egy kaput majdnem lekésett, de így is éppen 30. lettem, azaz a második futamban elsőként indulhattam, tökéletes minőségű havon. Az első futamomról annyit, hogy mivel 79-en indultak, 49 sízőt bot nélkül is megelőztem, köztük olyanokat is, akik a ranglistán előttem állnak.”

Szóval Dóri bekerült az első 30-ba, csak 5,5 másodpercet kapott a győztestől. Mint elmondta, az adrenalinlöket repítette.

„A második futamot stabilan lehoztam, a fantasztikus hóminőség is segített, végül a két futam alapján a 24. helyen végeztem. Bottal nyilván jobb lehettem volna, cserébe viszont így hatalmas ovációban részesítettek, ahogy mondani szokás, tizenöt perc hírnév lett a jutalmam. Maximálisan elégedett vagyok a 24. helyemmel, hiszen a papírforma alapján a 49. helyen kellett volna végeznem!”

Dórinak ez volt élete harmadik nagy versenye, tavaly az ifjúsági világbajnokságon szerepelt, majd Tarvisióban az EYOF-on.

Szepesi Bertold szövetségi kapitány dicsérte versenyzőjét.

„Nem mindennap lát ilyesmit az ember, két olyan esetre emlékszem, amikor valaki világversenyen bot nélkül végigment, az egyik a svájci Didier Cuche több mint tíz évvel ezelőtt, a másik a sokszoros olimpiai bajnok horvát Janica Kostelic, aki ráadásul műlesiklásban és kesztyűk nélkül teljesítette a versenyt! Nem lehetetlen botok nélkül lemenni, de nagyon nehéz, és az ember kizökken a mentális pozíciójából. Szerintem Dóri botokkal az első tizenötben lehetett volna, így viszont cserébe mindenki róla beszél…”

Körtvélyessy csütörtökön erősebb számában, műlesiklásban áll rajthoz.

(Borítókép: Körtvélyessy Dóra a dél-koreai Kangvonban, az ifjúsági téli olimpia óriásműlesikló számában 2024. január 23-án. Fotó: Szepesi Bertold)