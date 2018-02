Roger Federer újra tenisztörténelmet írt

Roger Federer pénteken döcögős kezdés után simán verte holland ellenfelét az 1,86 millió euró (580,3 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás férfi tenisztornán, ezzel pedig nemcsak az elődöntőbe jutott be, hanem ő lett a valaha volt legidősebb világelső is – írja a Sky Sports.

A 36 éves svájci játékos utoljára 2012 novemberében volt világelső, most hétfőtől azonban átveszi Rafael Nadal helyét a lista tetején, ezzel pedig jócskán megdönti majd Andre Agassi rekordját, aki 2003-ban 33 évesen volt világelső.

Agassi Twitteren már gratulált is Federernek az elképesztő eredményhez.

36 years 195 days...@RogerFederer continues to raise the bar in our sport. Congratulations on yet another remarkable achievement!!