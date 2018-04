Stollár Fanny-bravúr: wimbledoni elődöntőst vert ki

A második akadályt is kiválóan vette Stollár Fanny, elég simán, 6:3, 6:4-re verte a 800 ezer dolláros charlestoni WTA-tenisztorna 6. kiemeltjét, a magyar származású, brit színekben induló Konta Johannát, ezzel bejutott a legjobb 16 közé.

Az első szettben Stollár háromszor is brékelt igaz úgy, hogy kétszer ő is bukta az adogatását, 1-2-ről, majd 2-3-ről is fel tudott állni, végül 35 perc után 1-0-ra vezetett. A második szettben 4-4-ig mindenki megoldotta az adogatójátékát, aztán Stollár megint brékelt, majd kiszerválta a meccset. Végül 28 nyerőt ütve, egy óra 20 perc alatt jutott tovább. A következő ellenfél a 12. kiemelt holland Kiki Bertens lesz majd.

Konta tavaly Wimbledonban, az elődöntően kapott ki, a közelmúltban a 4. helyen is állt a világranglistán. 2016-ban az Australian Opernen is bejutott a legjobb négy közé.

Stollár a selejtezőből indult, egymás után a negyedik meccsét is megnyerte ráadásul úgy, hogy csak egy játszmát vesztett eddig.

A 19 éves magyar teniszező tavaly a negyeddöntőig jutott Charlestonban, így még egy siker kell, hogy megvédje akkor szerzett pontjait.