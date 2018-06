Semmi logika nem volt Kyrgios trükkös ütésében

A napokban eltiltott ausztrál az NBA All Star-gálán vesz részt.

Nick Kyrgios egyszerre volt zseniális és tiszteletlen, amikor láb közötti ütéseket húzott meg Kyle Edmund ellen a queensi tenisztornán. Kyrgios nemcsak szórakoztatóan játszott, de nyert is, 7:6, 6:7, 6:3-mal ejtette ki a legjobb brit játékost a torna második körében.

Az ausztrál Kyrgios szinte mindig valamilyen balhéba keveredik a versenyeken, most sem tudott teljesen uralkodni magán, a beszámolók szerint az utolsó játszmában káromkodásától volt hangos a teniszstadion. Büntetés nem kapott, és a mutatott játéka miatt már arról beszélnek, hogy a wimbledoni torna egyik esélyese is lehet

Az biztos, trükkjei és lekezelő stílusa is beszédtémát adnak. Pozitívumként emelik ki, hogy Kyrgios nagyon bátor a második szerváinál is, 215 kilométer/órás ütései vannak, alig maradnak el az első szerváinak tempójától.

Az ausztrál láb közötti ütésekből is bemutatót tartott, akkor is alkalmazta, amikor arra semmi szükség nem volt. Igaz, Edmund egyszer meg is büntette, simán beütötte a pontot Kyrgios trükkje után. Az viszont kétségtelenül szép volt, amikor láb közöttivel emelte át Edmundot az ausztrál.

„Ez őrültség, semmi logika nincs ebben az ütésben. Átemelésre menni ebből a pozícióból. Ez a legtalálékonyabb ütés, amit valaha láttam." –mondta a BBC kommentátora, John Lloyd.