Kerber simán verte Serena Williamset, háromszoros GS-bajnok

A német Angelique Kerber nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyét, a döntőben 6:3, 6:3-ra, 1 óra 5 perc alatt legyőzte az összesen 23-szoros Serena Williamset, aki szülése után visszatérve játszott újból Grand Slam-döntőt. Kerber összességében ezzel harmadik GS-győzelmét aratta.

Novak Djokovics és Rafael Nadal elődöntőjét szombaton fejezték be, ezért több mint kétórás csúszással kezdtek Kerberék. A német rögtön brékelt, de Williams visszajött. 3:3-nál azonban újból három bréklabdához jutott Kerber, és be is húzta a szettet. A szülési szabadsága után a világranglistán csak 181. amerikai siettette a pontokat, de a sok nyerője mellé rengeteg hiba is becsúszott.

A második szett kiegyenlítettebben indult, Williams sokat támadott, de Kerber jól védekezett. A német végül 3:2-nél egy szép tenyeres nyerővel kihasználta újabb bréklabdáját, ezzel szett és brékelőnybe került. 5:3-nál Williams még mindent megpróbált, de szomorúan zuhant térdre, miután elrontott egy lendített röptét. 30-30-nál Kerber ütése elcsípte az alapvonalat, végül pedig Williams hálóba ütötte az utolsó returnt.

Kerber 2016-ban nyerte meg az Australian Opent és a US Opent is, Wimbledonban pedig döntős volt. A 2017-es éve azonban nem sikerült jól, idén kezdett megint topformában játszani. Steffi Graf 1996-os győzelme óta az első német, aki egyesben győzni tudott Wimbledonban.

Williamsnek a királyi páholyból barátnője, Meghan Markle, Harry herceg felesége is szurkolt Katalin hercegnével, de az amerikai egyelőre nem tudta utolérni az örökranglistán 24 GS-győzelemmel vezető ausztrál Margaret Courtot. Viszont nagyon biztató formát mutatott a füves pályás Grand Slamen, és a szeptemberi US Openen is újból az esélyesek között lesz majd.