Jövőre nem viselheti Párizsban a macskadresszét Serena Williams

Az idei Roland Garroson lépett pályára először szülése utána Serena Williams, méghozzá egy fekete macskadresszben, jövőre azonban a szervezők döntésének értelmében ebben már biztos nem versenyezhet a párizsi tornán – írja a Huffington Post.

Ezt többet nem fogjuk elfogadni, mindenkinek meg kell tisztelnie a játékot és a helyszínt is.

– fogalmazott Bernard Giudicelli, a Francia Tenisz Szövetség elnöke, hozzátéve, hogy mostantól keményebben szabályozzák majd az öltözködést, de Wimbledonhoz hasonló szigorra azért nem kell számítani.

A dolog azért érdekes, mert Serena Williams pont Párizsban játszott először Grand Slam tornán a szülése után, éppen az említett macskadresszben. A korábbi világelső ráadásul nem csak a hecc kedvéért vette fel a ruhát: elmondása szerint sokat segít a szükséges vérkeringés fenntartásában, amire szüksége is van, gyermeke születése után majdnem belehalt egy vérrögbe.

A teniszezőnő a Black Panther által inspirált ruhával egyébként a többi szülés után visszatérő nőnek is üzent, szerinte ugyanis méltatlanul keveset beszélnek arról, hogy milyen nehéz fizikailag is, lelkileg is a visszatérés, egy ilyen ruhával viszont vissza lehet szerezni a magabiztosságot.

Pont emiatt akkor is érdekes a döntés a francia szövetség részéről, ha esetleg Serenának már egészségügyi okok miatt nem is lenne szüksége a ruha hordására, hiszen ez egyben inspiráció is volt a többi nő számára, és egyébként a közönség is szerette.