Az első körben, nyert szett nélkül kizúgott a világelső Halep a US Openről

Hatalmas meglepetéssel indult a nőknél a 2018-as US Open, a világelső Simona Halep ugyanis már az első körben kiesett. A román teniszező ráadásul két szettben kapott ki Kaia Kanepitől.

Az észt teniszező 6:2, 6:4-re nyert, összesen ötször tudott brékelni, és bár Halep a második szettben kettős brékhátrányból még felállt 4:4-re, de a lendülete hamar elfogyott, és végül kikapott.

Halep, aki tavaly is azonnal kiesett a US Openen, csak nem világelsőként – ezzel történelmet írt, a US Open első női teniszezője lett, aki 1. kiemeltként már az első fordulóban búcsúzott.

Eredmények, 1. forduló, nők