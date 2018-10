A US Opent 2017-ben megnyerő, most 25 éves Sloane Stephensről már a tavalyi Grand Slam-sikere előtt is úgy beszéltek, hogy ő lehet a következő Serena Williams, csakhogy Serena egyelőre nem annyira akar lassítani a tempón, hogy átadja helyét a fiatalabb tehetségnek.

Stephens idén az Australian Openen és Wimbledonban már az első körben kiesett, a Roland Garroson döntős volt, a US Openen pedig a negyeddőntőig jutott, elég hullámzó tehát a teljesítménye. A játéka mellett viszont temperamentumában is közelít szép lassan a sikeresebb Williams nővérhez, most épp a pekingi tenisztornán sikerült összehoznia egy kisebb kiborulást.

Először azon akadt ki, hogy ellenfele, az első szettet megnyerő orosz Anasztaszija Pavljucsenkova a második szettben 5:2-es hátrányban ápolást kért, hogy ezzel kicsit megakassza Stephens lendületét. Ez sikerült is kissé, de Stephens így is behúzta a második játszmát 6:4-re, majd még a harmadik, döntő szett előtt neki is rontott az orosznak, azzal vádolva, hogy nem is volt sérült, és csak taktikai húzás volt az ápolás, amit kért.

Here’s the beef with Sloane and Pavs 😭😭😭😭 pic.twitter.com/lQnImgyGE1 — Jada (@JaMuzik) September 30, 2018

A székbírónak úgy kellett szétválasztania őket, a dolog viszont itt még nem ért véget. A dühöt sikerült remek tenisszé átalakítaniuk, 3:0-s Stephens-vezetésnél remek labdamenetet hoztak össze, de Stephensnél itt is elszakadt a cérna Pavljucsenkova egyik ütése miatt. Jól leolvasható az amerikai szájáról, ahogy azt mondja, hogy

Az a picsa el akart találni.

A játékból azért ez sem zökkentette ki, a harmadik szettben is 6:4-re nyert, így 6:7 (6-8), 6:4, 6:4-re nyerve jutott tovább.

via Deadspin