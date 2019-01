AusOpen: a US Open-győztes játszik a kétszeres wimbledoni bajnokkal a nőknél

A negyedik helyen kiemelt, US Opent tavaly megnyerő Oszaka Naomi és a nyolcadik helyre rangsorolt Petra Kvitova játssza Melbourne-ben majd az Australian Open női egyes döntőjét.

Az első elődöntőben csak az első szett volt szoros, Danielle Collins az első egy órában tudta a lépést tartani Kvitovával, aki 2011-ben és 2014-ben is Wimbledont nyert, nyolc éve már második is volt a világranglistán. Jó adogatójátékkal, mindössze egy-egy brékkel jutottak el az első szettben a rövidítésig, amelyben Kvitova két minibrékkel, végül 7-2-re behúzta. A másodikban már klasszis különbség volt, a cseh 4:0-ig csak hat labdát veszített, végül 32 perc alatt játékveszteség nélkül behúzta a szettet.

A másik elődöntő ennél sokkal szorosabb volt. A tavalyi US Open-bajnok Oszaka kétszer is elvette a Serena Williams ellen négy meccslabdáról fordító Karolina Pliskova adogatását. A másodikban pedig éppen a cseh egy fogadóelőnnyel húzta be a szettet. A döntő játszmában aztán Oszakának egyetlen brék és kifogástalan adogatójáték is elég volt, hogy megnyerje a meccset.

A döntő tétje nemcsak az Australian Open serlege lesz, hanem a világelsőség is: amelyik teniszező megnyeri az év első Grand Slam-vidalát, az kerül hétfőn a WTA-rangsor élére. A 21 éves Oszaka és a 28 esztendős Kvitova sem vezette még a világranglistát.