Babos szettelőnyről esett ki Monterreyben

Hiába kezdett jól Babos Tímea a szerb Ivana Jorović ellen a monterreyi tenisztorna első fordulójában, végül szettelőnyről esett ki a keménypályás versenyen.

Pedig kifejezetten jól indult Babos számára a meccs, azonnal brékkel indítva 6:2-re nyerte az első szettet, és a másodikban is sorra jöttek a brékek – a szerb első három adogatásából kettőt megnyert –, de közben saját adogatójátéka is akadozott, és végül 6:4-re bukta a második szettet. Innen még sikerült kicsit javítania, miután a harmadik játszmát is brékkel indította, de végül ezt a szettet, és így a mérkőzést is saját gyenge adogatásai miatt bukta.

Korábban Arn Gréta a selejtező harmadik fordulójában ugyan veszített, de szerencsés vesztesként mégis feljutott a főtáblára, és első ellenfele magyar idő szerint 19.30 óra körül a spanyol Lara Arruabarrena lesz.

Monterrey, 1. forduló

Jorović (szerb)-Babos 2:6, 6:4, 6:3