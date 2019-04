A top 10-be, Grand Slam-győzelemig repítené az MTK Fucsovicsot

Az MTK-hoz igazolt Fucsovics Márton, a férfi tenisz-világranglista 37. helyezettje, a jelenlegi legjobb magyar férfi teniszező, jelentette be a klub hétfői sajtótájékoztatóján. Itt a klub elnöke, Deutsch Tamás azt is elmondta, hogy hosszú távra kötöttek megállapodást a játékossal. "Személy szerint az egyik kedvenc sportolóm, aki remélhetőleg klubunk kötelékeiben még jobban ki tudja bontakoztatni a tehetségét, és igazi megtiszteltetés, hogy csatlakozott az MTK több mint kétezer sportolójához" – tette hozzá Deutsch, aki szerint Fucsovicsban benne van, hogy top 10-es játékos legyen, vagy Grand Slam-tornát nyerjen.

Az egyesület vezetője hozzátette, a teniszezők közül már az MTK-t erősíti többek között Piros Zsombor, Nagy Péter, Szintai Dávid, Babos Tímea, Jani Réka, Gálfi Dalma, Arn Gréta és a junior páros Australian Open-bajnok Nagy Adrienn is. A játékoskeret mellett az MTK tenisz-szakosztályához tartozó Budai Tenisz Centrumot is méltatta Deutsch, kiemelve, hogy az világ-összehasonlításban is megállja a helyét.