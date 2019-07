Összeáll Murray és Serena Williams Wimbledonban

Andy Murray és Serena Williams együtt indul vegyes párosban a wimbledoni teniszbajnokságon, jelentette be Murray menedzsmentje a hírt kedd késő este. Serena Williams 2012 után indul újra vegyesben nagy tornán – férfi partnerrel 1998-ban két Grand Slamet is nyert, Wimbledonban és a US Openen is a fehérorosz Makszim Mirni oldalán. A 37 éves Williams Wimbledonban hatszor nyert női párosban, mindegyik alkalommal testvérével, Venusszal.

Andy Murray súlyos sérülés után tér vissza. Emiatt januárban, az Australian Open kezdete előtt még azt mondta, hogy állandó csípőfájdalmai miatt visszavonul, ám végül egy második műtét után a visszatérés mellett döntött. Júniusban, a londoni Queens' Clubban tért vissza párosban, és egyből nyert is a a spanyol Feliciano Lópezzel. Wimbledonban a francia Pierre-Hugues Herbert-rel szerepel férfi párosban.

A vegyes párosok csütörtökön kezdik meg szereplésüket az All England Clubban.

Borítókép: Andy Murray és Serena Williams 2016-ban wimbledoni trófeáikkal. Fotó: Bob Martin / Getty Images Hungary