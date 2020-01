AusOpen: Babosék már a nyolcaddöntőben párosban

Két szettben nyert Babos Tímea és Kristina Mladenovic az Australian Open női párosversenyének második fordulójában, ahol az Ashleigh Barty, Julia Görges ausztrál, német párost verték, bejutva a nyolcaddöntőbe.

Mivel egyesben Babos és Mladenovic is már az első fordulóban kiestek a tornán, így mindketten a párosra koncentrálhatnak – tavaly döntőig jutottak, két éve pedig nyerni tudtak, így idén is reális cél lehet a döntő, vagy akár a végső Grand Slam-győzelem is.

Az első fordulóval ellentétben itt nem csak az első, de még a második szett is szorosan alakult, Babosék 7:5, 6:4-re nyertek pontosan másfél óra játék után.

A nyolcaddöntőben a Viktórija Kuzomova, Aliaksandra Sasnovics orosz, fehérorosz és a Zarina Dijasz, Jelena Ribakina kazah páros meccsének győztesével találkoznak majd.

