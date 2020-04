Júniusban dől el, hogy Wimbledon után egy másik Grand Slam-torna is elmarad-e

A tenisztorna szervezői szerint most arra kell összpontosítaniuk, hogy a helyi közösségeket kisegítsék.

Júniusban dőlhet el, hogy megrendezik-e idén a US Opent, írja az Inside The Games. A torna New York-i helyszíne szükségkórházként üzemel jelenleg. A Billie Jean King Nemzeti Teniszközpontba 470 ágyat hoztak létre, minden nap 25 ezer ételt osztanak ki a betegek és az egészségügyi dolgozók között.

Az amerikai tenisztorna hagyományosan az év utolsó Grand Slam-versenye, de a koronavírus-járvány felülírhatja a szokásokat. A Roland Garrost ugyanis későbbre halasztották a járvány miatt; a francia nyílt teniszbajnokság elméletileg szeptember 20-án kezdődne, egy héttel azután, hogy a US Open befejeződne. Jelen állás szerint a Roland Garrost szeptember 20. és október 4. között rendezik, míg a US Opent augusztus 24. és szeptember 13. között.

Hogy nézőkkel, vagy zárt kapuk mögött rendezik meg a US Opent, szintén kérdéses még.

Nem vetettük el annak lehetőségét, hogy nézők nélkül rendezzük meg a tornát, de kevés a valószínűsége ennek, mert szembe menne a tenisz szellemiségével

- mondta Mike Dowse, az amerikai teniszszövetség vezetője. Szerencsének nevezte, hogy az amerikai torna nyár végére-ősz elejére esik, mert így nagyobb eséllyel tudják megtartani, talán addigra lecseng a járvány.

Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb a koronavírus-járvány , ott regisztrálták a legtöbb fertőzöttet a világon, több mint 700 ezret, a halálos áldozatok száma meghaladja a 39 ezret. A halálesetek nagy része New Yorkhoz köthető.

Az már korábban eldőlt, hogy a második világháború óta először idén nem rendezik meg a wimbledoni tenisztornát.