Babos Tímea az első fordulóban kiesett egyesben a Roland Garroson

A magyar teniszező kétszer annyi ki nem kényszerített hibát (36) vétett, mint ellenfele, így hiába volt hárommal több nyerő ütése is. Babos hét kettős hibája is soknak bizonyult Bogdan egye mellett. Fogadóként a román játékos 33 pontot nyert, míg Babos csak 18-at. Az adogatásokban is akadt különbség: Bogdan 67 százalékkal küldte pályára első szerváit, míg Babos csak 51 százalékban.