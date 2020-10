Taróczy Balázs: Mindenkinek lehetőséget kell adni, aki teniszezni szeretne

Taróczy Balázs szerint jót tett a tenisznek, hogy a koronavírus-járvány közepette is megrendezték a US Opent és a Roland Garrost, melyeken Fucsovics Márton és Babos Tímea szép sikereket ért el. A barcelonai magyar főkonzulként dolgozó korábbi klasszis játékos az MTI-nek adott helyszíni interjúban az újjáalakuló szövetség előtt álló fontos megoldandó feladatokról is beszélt.