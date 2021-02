Fucsovics Wawrinka legyőzése után 90 évesnek érzi magát

Fucsovics Márton óriási csatában, közel négyórás meccsen búcsúztatta a háromszoros Grand Slam-torna-győztes Stan Wawrinkát az Ausztrál nemzetközi teniszbajnokságon, a három meccslabdáról megfordított találkozó után pedig mosolyogva értékelt.

Két napja volt a 29. születésnapom, de most kilencvennek érzem magam, nagyon elfáradtam. Hihetetlen buzdítást kaptam az itteni magyaroktól, emellett erős voltam mentálisan és fizikálisan is. Sokat vagyok a konditeremben, nagyszerű csapatom és erőnléti edzőm van, rengeteget tréningezünk, ennek az eredménye ez a siker. Ami Stant illeti, tudtam, hogy visszajön a harmadik szettben, nagyon kemény ellenfél és persze háromszoros Grand Slam-torna-győztes is.