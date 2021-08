Serena Williams a US Openen sem indul

Nem indul a 2021-es US Openen Serena Williams – számolt be a hírről a Reuters. A 40 éves teniszezőnő júliusban, a wimbledoni tenisztorna első fordulójában sérült meg és feladni kényszerült a mérkőzést. Azóta nem lépett pályára Williams, többek között a tokiói olimpiát is kihagyta, igaz, akkor elmondása szerint a rendkívül szigorú Covid-szabályok miatt nem utazott Japánba.

Jelenlegi térdínproblémája miatt orvosai tanácsára nem utazik Amerikába.

Williams már hatszor győzedelmeskedett a New York-i Grand Slam tornán, összesen 23 GS-címmel rendelkezik, azonban legutóbbi győzelme 2017 januárjában volt, azóta nem sikerült gyarapítania trófeáinak számát.

Az amerikai nyílt teniszbajnokságot augusztus 30. és szeptember 12. között rendezik New York-ban, az előselejtezők már a hét elején elkezdődtek.

