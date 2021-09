Fucsovics az első fordulóban búcsúzott Metzben

A világranglistán 41. játékos legutóbb augusztus végén, a US Open első fordulójában vívott mérkőzést, és háromhetes szünet után a 4500 férőhelyes Arenes de Metzben lépett ismét pályára. Ellenfele az ötödik helyen kiemelt Lorenzo Sonego volt, aki 17 hellyel előzi meg őt az ATP-rangsorban, és aki ellen 3/1-re állt a győzelmi mérlege. Egyetlen vereségét a legutóbbi összecsapásukon szenvedte el az olasztól, idén áprilisban a monte-carlói viadalon.

Az ötödik csata első szettjéről egy brék döntött, a 26 éves ellenfél 2:1-nél elvette a magyar éljátékos adogatását, és 34 perc alatt hozta a játszmát. A folytatásban a torinói teniszező hamar dupla brékelőnybe került, és 5:1-ről Fucsovics számára már nem volt visszaút. A találkozó 1 óra 12 percig tartott.

Lorenzo ma is hozta a tőle megszokott régi jó formáját, én nem. Játszhattam volna többet is az elmúlt két hónapban, ha nem jön közbe a sérülésem, de általában nem szoktam visszafelé tekintgetni, és ezekre a dolgokra fogni az elszenvedett vereségeket, mert minden meccsért meg kellett dolgoznom, még azért is, amit nem sikerült megnyerni. Ennél sokkal többet jelentett az, hogy az elmúlt hetekben sikerült feltöltődnöm a családommal, a kiskutyáimmal, és a vállsérülésem is teljesen rendbe jött, így tudtuk folytatni az edzőimmel a keménypályás felkészülést, mivel az Egyesült Államokban fogok megint két tornán játszani a következő hetekben. Folytatom, megyek tovább