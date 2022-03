Bondár Anna bravúrgyőzelemmel kezdett Miamiban

Mindössze egy nyertes szett is elég volt Bondár Anna számára hogy kvalifikáljon a második fordulóba a Miamiban zajló női tenisztornán. A legjobb 64 között a világranglista 67. Caroline Garcia ellen lépett pályára és nyerte meg az első szettet 7:5 arányban, hogy aztán francia riválisa sérülésre hivatkozva visszalépjen a mérkőzéstől.

A 24 éves női teniszező a legmagasabban jegyzett magyar játékos a női mezőnyben, jelenleg a világ 76. legjobb játékosának jegyzik.

Bondár Anna sikerének köszönhetően pályafutása során első alkalommal jutott a Miami torna legjobb 32 játékosának mezőnyébe.

A következő fordulóban nem kis feladat vár a szeghalmi születésű játékosra, a világranglista 11. és Australian Open-címvédő Danielle Collins ellen léphet pályára két nap múlva.

A főtáblán szerepel Udvardy Panna is, ő – várhatóan szerdán – a US Open-bajnok amerikai Sloane Stephens ellen mutatkozik be. Gálfi Dalma a selejtezőben szerepel, míg a férfiaknál Fucsovics Márton az ugyancsak hazai környezetben játszó Marcos Gironnal kezd.

