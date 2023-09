A kánikula átírhatja a várakozásokat az év utolsó Grand Slam-tornáján

Aki igazán esélyes volt az amerikai nyílt teniszbajnokság rajtjánál a végső győzelemre – egy kivétellel – még versenyben van a US Openen. A viadal féltávjánál a férfiaknál az alsó-, a nőknél a felső ágon alakult ki a negyeddöntő párosítása, előbbieknél továbbra is egy Alcaraz–Djokovic döntő a legvalószínűbb. Átírhatja azonban az esélyeket a következő néhány nap kánikulája. A nőknél jövő hétfőtől Arina Szabalenka vezeti a ranglistát.

Az első hét csattanójára vasárnap éjfélig kellett várni:

a címvédő, világelső lengyel Iga Swiatek sorozatban negyedszer is kikapott a lett Jelena Ostapenkótól.

Az első szettet még megfordította a lengyel brékhátrányból, de a mumusa megint jobbnak bizonyult nála (3:6, 6:3, 6:1). Swiatek a meccsel a trónját is bukta.

A 19 éves Coco Gauff úgy érkezett New Yorkba, hogy a felvezető hónapban két nagy versenyt is megnyert (Washingtonban és Cincinnatiban). A 17. Grand Slam-versenyét játssza, de a 2022-es Roland Garros-döntőn kívül nem jutott a legértékesebb serlegek közelébe. Majd most, gondolták az amerikaiak, de azt senki nem tudhatta, miként kezeli a szokásosnál is fokozottabb figyelmet, a túlzott elvárást.

Nos, hét nap alatt négy meccset nyert, és már a negyeddöntőnél jár – tavaly is eljutott eddig –, ami 6. kiemeltként annyira nem meglepő, annak ismeretében viszont megsüvegelendő teljesítmény, hogy háromszor is hátrányból jött vissza. Péntek este, a 16 közé kerülésért Elise Mertens ellen játszott az Arthur Ashe-stadionban, és a belga 6:3, 3:2-re vezetett – hiába brékelte őt az amerikai a második szett elején, 1:1-nél.

Felnéztem a képernyőre és azt mondtam magamnak, hogy nem kaphatok ki Justin Bieber előtt. Nem vesztettem gémet azután, hogy láttam őt

– utalt Gauff mosolyogva az ESPN-nek a diadalt követően arra, hogy a pihenőben az aréna óriáskivetítőjén Justin Biebert mutatták a feleségével Hailey Bieberttel.

Nem ez az első eset, hogy egy a lelátón ülő megasztár extra ihletet ad egy női teniszezőnek. Marion Bartoli 2007-ben, Wimbledonban a döntőért teniszezett a centeren. A korábbi húsz Grand Slam-versenyén egyszer nem jutott el a legjobb 16-ig. A világelső Justine Henin 6:1-re nyerte az első játszmát. A fogadóirodák ekkor 129-szeres pénzt fizettek Bartoli győzelmére.

„Nem kezdtem jól, nagyon izgultam, mert először teniszeztem a centeren. Nehéz volt. Aztán megláttam a lelátón Pierce Brosnant, aki az egyik kedvenc színészem, és arra gondoltam, jó lenne egy kicsit teniszezni végre” – viccelődött a szenzációs sikere (1:6, 7:5, 6:1) után, majd hozzátette, reméli, hogy „Pierce” a következő meccsén is ott lesz. A döntőben aztán kikapott Venus Williamstől, de hat évvel később teljesült az álma, őt ünnepelte az All England Club közönsége.

Visszatérve Coco Gauff történetéhez, az interjúszobában elmondta, hogy a „Never say never” és a „Baby, Oh, Baby” volt a két kedvence gyerekként, és óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy Justin Bieber mellett Barack Obama, Michelle Obama és a Miami Heat kosarasa, Jimmy Butler is szurkolt neki a héten.

Már csak arra vágyik, hogy egyszer Beyonce is ott legyen a meccsén, de reméli, őt nem mutatnák a kivetítőn, mert attól lebénulna.

Vasárnap délután hírességek nélkül is fordított Caroline Wozniacki ellen. A 33 éves dán 2020-ban vonult vissza, szült két gyereket, a másodikat tavaly októberben, és eleinte ugyan ütőt sem fogott a kezébe, nem hiányzott neki a tenisz, egyszer csak úgy érezte több mozgásra, aktivitásra van szüksége. Kiderült, elképesztően jól üti még mindig a labdát és úgy érezte, elég fiatal ahhoz, hogy adjon magának még egy esélyt.

„Egyszer élünk, miért ne” – mondta, de azt nem tudja, meddig tart a visszatérése.

Hihetetlen kihívás lehet két kisgyerekkel édesanyaként, világutazóként, profi teniszezőként élni. Már egy gyerekkel sem egyszerű, de arra azért láttunk sikeres példákat. Kettővel viszont, ráadásul a kisebbik nincs egyéves, elképzelni is nehéz. Arról nem beszélve, hogy Wozniackinál reumatoid artritiszt diagnosztizáltak 2018-ban, ami egy gyógyíthatatlan autoimmun betegség. Ehhez képest a dán, aki a meccs közben lengyelül kommunikál edző édesapjával, bámulatos fizikai formában van és a tenisze is a legszebb napjait idézi, amikor világelső volt. Vezetett is a döntő játszmában brékkel (1:0) Gauff ellen, de az amerikai előbb csendre intette az edzőjét, Brad Gilbertet, aki tanácsokat adott neki a lelátóról, majd megrázta magát és hat gémet nyert sorozatban, amely etappal lezárta a csatát.

A negyeddöntőben az Iga Swiateket verő Oszapenko vár rá kedden.

Djokovics a szokásosnál sebezhetőbbnek tűnik

A férfiaknál Novak Djokovics amerikai napokat tart: a döntőbe jutását előbb Taylor Fritz, majd a Frances Tiafoe–Ben Shelton meccs győztese akadályozhatja meg. Nehéz elképzelni, hogy ez bárkinek sikerülhet a trióból, igaz, a 23-szoros Grand Slam-bajnok, aki a 13. US Open-negyeddöntőjét játssza kedden, a 3. és a 4. fordulóban nem volt meggyőző és a szokásosnál sebezhetőbbnek tűnik.

A felső ágon Carlos Alcaraz útja a fináléig sokkal problémásabb lehet.

Matteo Arnaldi után Jannik Sinner vagy Alexander Zverev következik, és mindketten bomba formában teniszeznek. A spanyolon segíthet, ha a német és az olasz belefut egy 4-5 órás ütközetbe hétfőn este. Az elődöntőben a legvalószínűbb Danyiil Medvegyev érkezése, de Andrej Rubljov még közbeszólhat.

Izgalmas lesz a viadal második hete, érdeklődőben aligha lesz hiány. Igaz, már az első héten sem panaszkodhattak a szervezők: több mint ötszázezer néző lépett be a Billie Jean King Teniszközpontba. Nincs róla adat, de nem vállal nagy kockázatot, aki kijelenti:

sokan közülük alig láttak élőben teniszt.

Viszont ettek, ittak, vásároltak, sétáltak, közösségi életet éltek – jól érezték magukat. A US Openen simán el lehet tölteni órákat anélkül, hogy az ember ülne a napon és forgatná a fejét jobbra, balra.

Wimbledon itala a pezsgő, a New York-i Grand Slamnek hivatalos koktélja van. A GREY GOOSE Honey Deuce 22 dollárba (kb 7850 forintba) kerül, de

úgy isszák, mintha ingyen lenne.

Különleges pohárból lehet szürcsölni, mert törhetetlen és a falán olvasható az eddigi US Open bajnokok neve. Mik az alapanyagai? Vodka, jég, friss limonádé, málnalikőr (Chambord) és sárgadinnye gömbök. Az idén az a menő, aki 8-10 üres pohárral a kezében közlekedik.

Hétfőtől változhat a szokás, mert vasárnap megérkezett New Yorkba a 30 Celsius-fok feletti kánikula, és a hőség a hét közepéig fokozódik. Átmenetileg felértékelődhet a víz, amiből a 0,5 literes 6,5 dollárba (kb 2300 forintba) kerül, míg egy dobozos sörért 15 dollárt (kb 5350 forintot) kell fizetni.