Elmarad az álomdöntő New Yorkban

SIKLÓS ERIK

Novak Djokovics ugyan simán hozta a hatodik meccsét is az idei US Openen, de a címvédő, hétfőig még világelső Carlos Alcaraz váratlanul megroppant a 2021-ben győztes Danyiil Medvegyev ellen, így Wimbledon és Cincinnati után nem lesz egyelőre újabb Alcaraz–Djokovics-finálé.

Aggodalomra persze semmi ok, mert az orosz is képes több mint nehéz pillanatokat okozni a szerbnek: két éve ő akadályozta meg, hogy összejöjjön neki a naptári Grand Slam.

Djokovics számai, mutatói, rekordjai egyre elképesztőbbek

Senki nem gondolhatta komolyan, hogy a 20 éves Ben Shelton állítja meg Novak Djokovicsot útban a tizedik US Open fináléja felé. A balkezes amerikai először játszott Grand Slam-torna elődöntőjében, sőt, még az ATP Touron sem került korábban a legjobb négyig. Januárban, az Australian Openen ugyan negyeddöntős volt, de azóta nem nyert két meccset egymás után a Touron – már azzal meglepetést okozott, hogy nem kiemeltként idáig jutott.

Djokovics számai, mutatói, rekordjai egyre elképesztőbbek. Kicsit olyan a helyzet, mint LeBron Jamesé az NBA-ben: minden mérkőzésen, amikor kosarat dob, tovább javítja az NBA történetében szerzett legtöbb pont csúcsát. A szerb is ott tart lassan, hogy valamennyi pályára lépésével felállít, megdönt egy rekordot. Péntek délután a 47. Grand Slam-elődöntőjére, a 100. US Open meccsére készült, és arra, hogy 2015 és 2021 után harmadszor is négy Grand Slam-döntőben szerepel egy szezonban.

Hivatalosan azért játszottak fedettben, tehát behúzták az Arthur Ashe stadion tetejét, hogy elkerüljék az esetleges eső miatti szünetet. Ezen az alapon ezt többször megtehették volna az elmúlt 11 nap során, de ne firtassuk, milyen egyéb okok miatt dönthettek így a szervezők.

Csak a vége hozott izgalmat, de a dráma akkor is elmaradt

Az első elődöntő egészen 6:3, 6:2, 4:2-ig könnyen felejthető, szokásos Djokovics-teniszsulit hozott: a 23-szoros Grand Slam-bajnok tökéletesen tudta, mit kell játszania a teniszvilág jelenlegi legnagyobb adogatója ellen, aki a héten 240 km/órás bombákat szervált, és a szerbnek is ütött 230 km/órás második (!) adogatást. Aztán kaptunk egy kis izgalmat, bár drámának azért így sem volt nevezhető.

Djokovicsnak volt ugyan labdája a duplabrékhez 3:1-nél, de helyette ő bukta el a szerváját 4:3-nál, sőt, 4:5-nél már Sheltonnak volt játszmalabdája. Maradt még fordulat a meccsben, mert a háromszoros US Open-bajnok 5:5-nél újra gémet nyert fogadóként, de hiába adogatott a döntőért, néhány meglepő hibával harmadszor is visszaengedte az amerikait az összecsapásba – persze, ehhez kellett Shelton hite, kitartása és önbizalma is. A New York-i közönség legalább lelkesedhetett a hazai hősért és kapott valamit a pénzéért. Az igazi az lett volna, ha Shelton megnyeri a szettet, de csak annyira volt képes, hogy 1:5-ről még felzárkózott 4:5-re a rövidítésben.

Talán arrogánsan hangzik, de nem lep meg, hogy mire vagyok képes 36 évesen, mert tudom, mennyi munkát, energiát tettem bele, mennyire elköteleződtem. Tudom, hogy megérdemlem. Mindig hiszek magamban, a képességeimben, a kor csak egy szám. Egyszerűen nem is gondolkodom a visszavonuláson, hogy elhagyjam a teniszt. Amíg a csúcson vagyok, addig semmi okom erre. Ha majd a fiatalok elkapnak a Grand Slameken a korai szakaszban, akkor talán megfordul a fejemben, hogy ideje továbblépni. De eddig erről nincs szó

– magyarázta Novak Djokovics az interjúszobában, amikor már javában ment Alcaraz és Medvegyev előadása a centeren.

Tanácstalan és bizonytalan világelső

A második, az esti elődöntőre lassan telt meg az Arthur Ashe, pedig Alcaraz és Medvegyev párbajának az első felvonása többet ért, mint az egész előző mérkőzés. A címvédő csillogott, könnyedén hozta az adogatásait, míg az orosz szenvedett a szervával, az elsőben három kettőshibát ütött. A különbség azonban nem jött ki az eredményben, 6:6-nál a rövidítésre maradt a döntés, és ezt Medvegyev jobban játszotta, elérte azt a szintet, amin két éve teniszezett a Djokovics elleni döntőben – de említhettem volna a 2022-es Australian Open-finálé első két és fél játszmáját is.

Ez az a Medvegyev, aki ellen elképesztő nehéz teniszezni, tökéletesen olvassa a játékot, odaér mindenhova, mindenre van válasza, nem ront.

Ember nem láthatta még Alcarazt annyira tanácstalannak, úgy elbizonytalanodni, mint a második szettben. Úgy tűnt, ezen az estén hiába minden kivételes képessége, játéka variabilitása, mentális, fizikai, taktikai érettsége a 20 éves spanyolnak, az oroszban emberére akadt. És mit sem számított, hogy az idén Indian Wellsben és Wimbledonban is nagyon simán verte Medvegyevet. Tavaly sorozatban három ötszettes meccset nyert a döntőig Flushing Meadows-ban, de egyszer sem győzött még 0:2-es játszmaállásról.

A harmadik szettben Alcaraz visszatalált ahhoz a játékhoz, amit az elsőben mutatott, és 2:1 után brékelve visszaküzdötte magát a párbajba. A negyedik elején folytatódott a hihetetlen csata és némileg ismétlődött az első felvonás: a spanyolnak kimaradtak a fogadóelőnyei (1:1-nél három is), majd 3:2-nél, hét egyenlő után az orosz brékelt és 3 óra 10 perc csodálatos tenisz után 5:3-nál a döntőért szerválhatott. Alcaraz kapott még három esélyt, hogy visszajöjjön a gödörből, de a fontos pillanatokban túl sokat hibázott ezen az estén. Medvegyev az első meccslabdájánál kettőshibát adogatott, de a negyediket végül megcsinálta.

Előzetesen azt mondta, tökéletes tenisz kell ahhoz, hogy legyőzze Alcarazt, a diadala után úgy értékelt, egy tízes skálán 12-es szintet játszott. Nem túlzott.

Vasárnap tehát megismétlődik a 2021-es US Open-döntő: Novak Djokovics és Danyiil Medvegyev újra összecsap. Az biztos, hogy hétfőtől a szerb a világelső, továbbá győzelme esetén ő lesz a US Open történetének legidősebb bajnoka, és a GS-öröklistán 24. serlegét emelheti a magasba, amivel beéri a legendás Margaret Courtot. Még egy elképesztő szám: a mostani US Open a 72. Grand Slame és a 36. GS-döntője.

Ma este, közép-európai idő szerint 22 órától rendezik a női egyes döntőjét, a második helyen kiemelt fehérorosz Arina Szabalenka ellenfele a hazai közönség kedvence, a hatodikként rangsorolt Coco Gauff lesz.

US OPEN, férfi elődöntő: