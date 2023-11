Őrületes hétvége, Olaszország 47 év után ült fel a világ trónjára

Nem sok esélyük maradt az ausztráloknak az idei Davis-kupa-döntőben, miután az első meccsen, a második számú játékosok párbajában Alexei Popyrin hiába nyert kilenc ponttal többet, mint Matteo Arnaldi, a 22 éves olasz győzött. Alex de Minaur nagyon jó teniszező, közelít a top tízhez, de csak akkor lett volna esélye a döbbenetes formában teniszező Jannik Sinner ellen egyenlíteni, ha a Djokovicsnál két hét alatt háromszor jobbnak bizonyult – egyszer párosban – tiroli váratlanul megremeg pályafutása első DK-döntőjében. Nem tette. Az ausztrálok tavaly után az idén is kikaptak a málagai fináléban, az olaszok másodszor hódították el a legendás trófeát, 47 év után újra.

Nem volt olyan régen – 2022 márciusában –, amikor a magyar válogatott 2:1-re vezetett Sydney-ben Ausztrália ellen, és Fucsovics Márton a világbajnokságra jutásért lépett pályára Alex de Minaur ellen. Nagy csata volt, nem sok hiányzott a szenzációhoz (6:7, 4:6). Az ausztrálok azóta 11 találkozóból 8-at megnyertek, és sorozatban másodszor jutottak döntőbe – tavaly Kanadától kaptak ki.

Ezen a héten előbb a cseheket, majd az elődöntőben a finneket búcsúztatták. Ők várhatták pihentebben a döntőt, mert már pénteken kvalifikáltak. Azt szokták mondani, hogy a Davis-kupában nem számít a ranglista, bármi megtörténhet, de valószínűleg az ausztrál kapitány, Lleyton Hewitt is tudta, hozniuk kell az első meccset, csak úgy van esélyük az 1:1-re és aztán a párosra. Az olaszok a héten már kétszer is 0:1-ről fordítottak Sinner vezérletével, zseniális játékának köszönhetően – kiderült, a párosban is elképesztő teljesítményre képes.

Nos, ilyen előzmények után lépett pályára Alexei Popyrin és Matteo Arnaldi szombat délután négy órakor a Palacio de Deportes José María Martín Carpena nézői előtt. A szombathoz hasonlóan ezúttal is az olaszok érezhették otthon magukat, a 3-400, fúvósokkal és dobosokkal felszerelt ausztrál szurkoló is kellett a klasszikus DK-hangulathoz, de a domináns rigmus az Italy, Italy, Italy volt.

Fotó: Getty Images Alexei Popyrin

Szegény Popyrin talán még karácsonykor is azon gondolkodik majd, miként tudta elveszíteni a mérkőzését Arnaldi ellen. Az első szett ugyan teljesen kiegyenlített játékot hozott, és ott inkább az olasz csillogott, de a második játszmától az ausztrál irányított, és a döntőben nyolc fogadóelőnyhöz jutott 4:4-ig, de ennyi is kevésnek bizonyult a brékhez. Mint a fociban, a sok kimaradt helyzet megbosszulta magát: 5:4-nél Arnaldi váratlanul meccslabdához jutott, és fogadóként megcsinálta – 2 óra 29 perc alatt 7:5, 2:6, 6:4-re győzött.

A Sinner–De Minaur-ütközet előtt annyit még érdemes rögzíteni, hogy korábban ötször mérkőztek, de az ausztrál játszmát is alig nyert, hiába idősebb két évvel.

De Minaur elszántan, energikusan, eredményesen kezdett, megnyerte az első öt labdamenetet. Rugóláb nyusziseriffként cikázott a pályán, mindent elért. A lendület tíz percig tartott, Sinner néhány bomba adogatással és brutális tenyeressel lehűtötte a kedélyeket, illetve lázba hozta, feltüzelte a saját híveit, sőt a semleges nézőket is. Nem bízott semmit a véletlenre, 1:1 után gyorsan brékelt, majd 5:3-nál megint. A kettő között gálázott, erődemonstrációt tartott – bár a példátlan erejű tenyereseinek a titka nem az izomzatában keresendő, a technikája, az időzítése tökéletes, rendkívüli.

Jannik Sinner olyan teniszt játszik, amire a világ bármely stadionjában megtelnek a lelátók, mert folyamatosan WOW-élményt ad, látványos, tátott szájjal bámulja mindenki, mire képes ez a 22 éves srác. Talán Lleyton Hewitt és Alex de Minaur is csodálta volna, ha nem ellenük sziporkázik. A teniszben nem lehet bedobni a törülközőt 3:6, 0:5-nél, de ez annyiból mindenképp jó volt, hogy néhány perccel tovább élvezhettük a zseni előadását. A vége 1 óra 21 perc alatt 6:3, 6:0 lett, a párost már nem kellett lejátszani, mert Olaszország 2:0-ra megnyerte a Davis-kupa-döntőt.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner vezérletével nyert Olaszország

Jannik Sinner pont egy hete Torinóban elvesztette az ATP Finals döntőjét Novak Djokovics ellen, de nem zuhant össze, és diadalra vezette hazája csapatát a DK-ban. Beírta nevét a tenisz legnagyobbjai közé, de ez szinte biztos, hogy csak az első sikerfejezete egy óriási karriernek.

(Borítókép: Getty Images)