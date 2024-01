Marozsán Fábián: Rettenetesen zavar, hogy nem haladok úgy, ahogyan elvárom magamtól

Hosszabb betegség és az ebből fakadó hiányos alapozás után párosban és egyesben is vereséggel kezdte az idényt Marozsán Fábián, akinek első megméretése 2024-ben a hongkongi ATP 250-es torna volt. Hétfőn az osztrák Sebastian Ofnerrel szuper tie-breakben kaptak ki a negyedik kiemelt osztrák Alexander Erler, Lucas Miedler kettőstől, kedden pedig Roberto Bautista Agut vágott vissza a tavaly év végi, szófiai vereségért, két szettben, 6:2, 6:3-ra legyőzve a magyar teniszezőt.

Maximalista vagyok, és nagyon kritikus önmagammal szemben, így rettenetesen zavar, hogy nem haladok úgy, ahogyan elvárom magamtól. Lassabban mozgok, nem érzem stabilnak, gyorsnak az ütéseimet, kiestem a körforgásból, nincs meg az a napi edzés- és meccsrutin, ami a jó eredményhez itt kellene. Ugyanakkor két hete, amikor otthon elkezdtem végre edzeni, már attól százhatvanas lett a pulzusom, hogy néhányszor megemeltem a csípőmet gyógytornán. Előzetesen már azt is aláírtam volna, hogy most egyáltalán itt lehetek, és lejátszottam egy páros és egy egyes mérkőzést is

– fogalmazott Marozsán Fábián, aki így is nehezen tud engedékenyebb lenni önmagával szemben. Bizakodásra adhat okot, hogy állapota, erőnléte egyre javul, és talán jelenlegi, kisebb megfázása sem veti vissza, de attól tart, akár az első négy-öt versenyére is rányomhatja bélyegét, hogy az alapozás jóformán kimaradt.

Előbb egy hétig beteg volt, majd a betegség utóhatásai miatt – mivel hámlott a tenyere – további két héten át alig tudta megfogni az ütőt, így az érdemi edzésmunkát éppen karácsony előtt tudta csak elkezdeni.

Ha azt nézem, hogy lényegében két hete edzek, akkor azért nincs olyan nagy baj, tulajdonképpen most tartok ott, ahol két hét alapozás után kell. Itt is igyekszünk legalább kétszer teniszezni naponta, bár nem kaphatok pályát csak úgy, bármennyi időre. De gyógytorna és erőnléti edzéseim is vannak mellette, sokat segít, hogy az ausztrál túrán a fizioterapeutám is velem utazik. Benne van sajnos a pakliban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az év eleje most sem fog annyira jól sikerülni. Olyan helyzetben pedig sosem voltam, hogy az első tornáim alatt még gyakorlatilag alapoznom kell, mentálisan is nagyon nehéz ezt kezelni, hiszen a szememben minden torna főversenynek számít, mindenhol a legjobbat akarom kihozni magamból