Marozsán Fábián formája egyre biztatóbb, úgy érzi, tényleg jó úton halad

A mérkőzés előtti két napon kezdtem úgy érezni először idén, hogy kicsit jobban mennek az edzések, és értékelhető munkát tudok végezni. Vannak még hiányosságok, és még mindig nem vagyok teljesen egészséges, de úgy néz ki, tényleg jó úton járunk. Jó sorsolást is kaptam, mert ugyan sosem könnyű korábbi top 10-es ellen pályára lépni, Gaël Monfils idősebb teniszező, és nem játszott igazán sokat az elmúlt évben, így talán elment a meccsrutinja, ez pedig a jelenlegi helyzetemben jól jött

– fogalmazott Marozsán Fábián a győzelem után.

Majd úgy folytatta: „sokkal nehezebb dolgom lett volna Sebastian Ofnerrel, vagy mondjuk J. J. Wolffal szemben, akik erősek, jobban odacsapnak. Ráadásul így a centerpályán lehettem, az ellenfelem pedig kifejezetten vicces játékos, számítottam rá, hogy valamennyire show-t csinál majd a meccsből. Azt kaptam, amit vártam: bele lehetett vinni a labdamenetekbe is”.

Az izgalmas, fordulatos mérkőzésen így sem volt könnyű dolga az első számú magyar teniszezőnek – Monfils erős szervákkal kezdte a mérkőzést, de aztán Marozsán elvette az adogatását, így vezetéssel mehetett a szünetre. A második szett azonban rövidítésben dőlt el, és hiába volt a 24 éves játékosnak mini-breakelőnye és két meccslabdája is, francia riválisa döntő játszmára mentette a találkozót. Breakelte is a veterán sportoló a Hajdúszoboszló SE teniszezőjét, aki vissza tudott jönni a hátrányból, és a második rövidítésben már nem hibázott.

Fontos győzelem volt, nagyon örülök neki, hogy nem tört meg mentálisan a két elveszített meccslabda, és még az elveszített adogatásomat is visszavettem, korrigálva a hibát. Remélem, sokat dob a lelkiállapotomon, hiszen nem viseltem túl jól, hogy a betegségek miatt nem úgy haladt a felkészülésem, ahogy szerettem volna. Bízom benne, hogy ez a jövő hétre nézve is segít, és pozitívan állok majd oda az Australian Openre, bárkit is kapok az első fordulóban

– hangsúlyozta. Következő ellenfele szerdán a US Open-elődöntős Ben Shelton lesz, akivel kifejezetten jó viszonyt ápol Marozsán, és tavaly a Cagliariban megrendezett salakos challengertornán szoros meccset játszott – egy hajszállal az amerikai bizonyult jobbnak.

„Azt a mérkőzést nem lehet most alapul venni, főleg mivel neki a kemény pálya jobban is fekszik, mint a salak. Arra azért jó volt, hogy most nagyjából tudjuk, mit várhatunk a másiktól. Itt most ő az első kiemelt, és igazából azt remélem, hogy jó meccset tudok vele játszani. Nagy adogatásai vannak, attól tartok is kissé, de abban azért bízom, hogy most már az erőnlétem elég jó lesz, és bírni fogom a terhelést” – mondta el Marozsán Fábián menedzsmentje közleményében.

