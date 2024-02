Illusztris névsor: világsztárok érkeznek márciusban Székesfehérvárra

A Magyar Teniszszövetség tájékoztatása alapján többek között a korábbi Grand Slam-torna-győztes Dominic Thiem és pályafutása csúcsán világranglista-7. Richard Gasquet is leadta nevezését a székesfehérvári tenisztornára. A challengerszintű verseny március 11-én kezdődik.

Világsztárok érkeznek márciusban Székesfehérvárra. A teniszvilág legnagyobb nevei közül ketten is neveztek a salakos borítású, fedett pályás challengertornára. A 2020-ban US Open-bajnok Dominic Thiem, valamint a korábban top 10-es, összesen 602 ATP-győzelemmel rendelkező Richard Gasquet is hazánkba érkezik.

Az osztrák Thiem korábban legyőzte Novak Djokovicsot, Rafael Nadalt, valamint Roger Federert is, a szezon első két mestertornája helyett marad Európában, és challengertornákon indul.

A nevezési listából kiderül, hogy magyar érdekeltsége is lesz a tornának. A múlt hétvégén Franciaországban tornagyőzelmet ünneplő Piros Zsombor, valamint az Australian Openen főtáblás Valkusz Máté is alanyi jogon, a főtáblán indulhat majd. Íme, a nevezési lista:

Fotó: Hungarian Tennis/Facebook A székesfehérvári torna nevezési listája

A székesfehérvári challengertorna március 11-én kezdődik.