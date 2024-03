Piros Zsombor heroikus küzdelemben szenvedett vereséget a székesfehérvári tornán

A világranglistán 106. helyezett Piros Zsombor egyedüli magyarként maradt versenyben a Kiskút Openen péntekre, a negyeddöntőben a nála több mint 60 hellyel hátrébb rangsorolt francia Droguet volt az ellenfele. A székesfehérvári teniszklub lelátói a nemzeti ünnepen is megteltek, challenger-tornához képest kiváló hangulat fogadta a játékosokat.

A nyolcaddöntőben is három szettes mérkőzést játszó Piros a harmadik gémben került brékelőnybe, semmire vette el ellenfele adogatását. A francia a korai hátrány ellenére nem engedte el a szettet, a rendkívül fizikális labdamenetekkel tarkított találkozón 3:3-nál egyenlített. Pirost most többnyire nem hagyták cserben szervái, több könnyű pontot szerzett adogatásaiból, majd Droguet ötödik szervagémjét is elvette, és kiszerválta az első szettet.

Hasonlóan a Santiago Rodríguez Taverna elleni mérkőzéshez, a magyar teniszező ezúttal is a második szettben korai hátrányt szedett össze, francia riválisa azonnal brékelte. Ugyan hamar visszajött egy játék különbségre, de több gémet nem nyert, így Droguet 6:1-el elvitte a második felvonást, és jöhetett a döntő játszma.

Fotó: Csengeri Zsanna/MTSZ Piros Zsombor

Ekkor viszont megint a francia teniszező akarata érvényesült, egyből bérekelte Pirost. Mindkét teniszező egyre jobban fáradt, hosszú labdameneteken, gémeken keresztül küzdöttek a felek. Piros 2:1-nél, egy maratoni játék után elvette a francia szervagémjét, egyúttal egyenlített szetten belül, de ezt követően nem tudta tartani adogatását, és megint hátrányba került. 5:3-nál Piros adogatott a mérkőzésben maradásért, de meccslabdához jutott Droguet. Több mint 20 ütésen keresztül küzdöttek a felek, majd a magyar játékos egy látványos ejtéssel zárta le a labdamenetet, így egyelőre megmenekült.

Amikor viszont Droguet a mérkőzéséért szervált, akkor nem hibázott. Ugyan volt Pirosnak egyetlen lehetősége a brékre, de azt egy hatalmas adogatással hárította a francia. Droguet a negyedik szettet 6:4 arányban nyerte, a mérkőzés 2 óra 20 percig tartott, Piros vereségével pedig nem maradt több magyar teniszező versenyben a székesfehérvári tornán.

Amikor a döntő szettben, brékhátrányból visszajöttem 2:2-nél, és 30:0-re vezettem a saját adogatásomban, akkor egy tenyeresnél begörcsölt az alkarom, ez pedig nehezítette a további játékomat. Volt már erre példa korábban, ugyanez történt velem, többségében elvesztettem akkor a mérkőzéseket, de volt pozitív végkifejlet is, ebben bíztam ezúttal is. Sajnos most ez nem így történt, nagyon fizikális, nehézsúlyú bokszmérkőzéshez hasonló találkozót játszottunk, amiből a francia jött ki jobban, de összességében úgy gondolom, hogy kezd összeállni a teniszezem, és többnyire pozitív dolgokat viszek magammal tovább Székesfehérvárról

– értékelt a mérkőzés után Piros, aki kiemelte, a szerváin mindenképpen dolgoznia kell a közeljövőben, de úgy érzi, minden esélye meglesz arra, hogy a salakos szezonban kiharcolja a top100-ba kerülést.

A negyeddöntő további mérkőzésein a tajvani Tseng szintén heroikus küzdelemben, három szettben győzte le a Valkusz Mátét búcsúztató francia Martineau-t, míg Kolar–Agamenone és Michalski–Maestrelli találkozókat rendeznek a délután folyamán a Kiskút Teniszklubban.

(Borítókép: Csengeri Zsanna/MTSZ)