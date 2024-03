Fucsovics Márton tehetetlen volt a világ egyik legjobb teniszezője ellen Miamiban

Azok után, hogy Fucsovics Márton még szerdán magabiztosan megnyerte első fordulós mérkőzését az ausztrál Purcell ellen, egészen szombat délutánig kellett várnia, hogy játékra jelentkezhessen – a szinte szűnni nem akaró esőzések miatt.

Végül helyi idő szerint szombat délután, a torna második legnagyobb stadionjában lépett pályára a magyar játékos a világranglista negyedik Medvegyev ellen. A felek legutóbb tavaly nyáron Wimbledonban találkoztak, akkor az orosz teniszező négy szettben múlta felül Fucsovicsot.

A miami tenisztorna címvédője, Medvegyev brékelt először a mérkőzésen, 2:2-nél, semmire vette el Fucsovics adogatását, amely előnyt a továbbiakban magabiztosan tartott. A magyar teniszező az első szett hátralévő részében egyetlen bréklehetőséghez sem jutott az orosz sztár szervája mögött, így annak ellenére, hogy olykor 20, vagy annál több ütésváltású labdamenetet játszottak, a harmadik kiemelt orosz magabiztosan hozta a szettet 6:4-re.

A két fél közötti, több mint 80 világranglista-helyezés egyébként nem látszott a pályán, Fucsovicsnak is voltak szép megoldásai, de amikor a leginkább szükség volt rá, Medvegyev klasszisa villant meg.

A mérkőzést egyébként rendkívül magas páratartalomban rendezték, a magyar teniszezőnek pedig emiatt fizikálisan is akadtak problémái. A második szett első gémjében Fucsovics szervált, de nem tudta hozni a játékot, Medvegyev rögtön brékelt, leginkább annak köszönhetően, hogy nagyon jól variálta a játékát, kimozgatta magyar riválisát pozíciójából, ezzel többször hibára késztetve Fucsovicsot. Ezt követően viszont az orosz is bajba került saját adogatásánál, három kettős hibát is ütött gémen belül, Fucsovics pedig két bréklehetőséghez jutott, de kihasználnia sajnos egyiket sem sikerült.

Sőt, ezután újra elbukta szerváját a magyar teniszező, így alig telt el néhány perc, már 3:0 állt az eredményjelzőn, dupla brékHÁTRÁNNYAL – vagy előnnyel Medvegyev szempontjából.

A szépségtapasz végül összejött, 4:0 után Fucsovics vesztett pont nélkül hozta adogatását, de ennél többre nem futotta, 6:2-re Medvegyev nyerte a játszmát, egyúttal a mérkőzést.

Fucsovicsnak nincs oka a szégyenre, helytállt a világ egyik legjobb teniszezője ellen, aki ráadásul a mestertorna címvédője, második fordulós teljesítményének köszönhetően pedig néhány helyet előrelép a ranglistán.

A torna másik versenyben lévő magyar versenyzője, Marozsán Fábián vasárnap lép pályára a szintén top10-es, hatodik kiemelt Holger Rune ellen.

ATP 1000, MIAMI, 2. FORDULÓ