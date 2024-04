Marozsán Fábiánnak fáj a vereség, az erőnlétre koncentrál a következő napokban

Remek tenisszel nyitott Marozsán Fábián az 500-as kategóriájú torna nyolcaddöntőjében az argentin Facundo Diaz Acosta ellen, és megnyerte az első szettet, a győzelem viszont nem jött össze. A folytatásban szétesett a magyar teniszező játéka, amelynek miértjét leginkább az erőnlétben látja.

Jól kezdtem az első szettet, megnyertem a fontosabb pontokat, kétszer is elvettem az adogatását, el is bizonytalanodott, főleg fonák oldalon. Úgy éreztem, bírom energiával, mentálisan is, de aztán a második játszmában jött tőle egy váratlan, erős fonák egyenes szinte a semmiből, és elbuktam a szervámat. Ezzel megalapozta a szettet és végig is vitte a bréket

– mondta Marozsán Fábián a mérkőzés után, illetve hozzátette, érzése szerint az argentin előbb említett egyenes fonákja fordulópont volt a mérkőzésen.

„Utána minden ki-ki helyzet Diaz Acosta javára billent, én pedig nem tudtam visszajönni. Nagyon jól játszott, remekül helyezkedett, minden jött vissza tőle, hátulról játszott, és engem is leszorított. Nem volt igazán extra a tenisze, de nagyon közel volt hozzá. Okos volt a taktikája, nekem pedig ez csak a második salakos mérkőzésem idén, így nem tudtam rá jól reagálni. A döntő szettben már tanácstalan is voltam, ő pedig erőre kapott, a végén is könnyen kiszerválta a meccset. Csalódott vagyok, és fáj a vereség, ez egy jó sorsolás volt, hiszen nem olyan kaliberű játékossal kellett összecsapnom, mint – mondjuk – Casper Ruud vagy Carlos Alcaraz, de egyetlen játékos sem nyer meg minden meccset, még szoknom kell a salakot, és már Madridra koncentrálok.”

A magyar teniszező menedzsmentje közleményében azt is elárulta, hogy csütörtökön csatlakozott hozzá és edzőjéhez, Balázs Györgyhöz Varga Antal erőnléti edző is, és a következő napokban intenzívebb erőnléti edzésekre fektetik a hangsúlyt. Marozsánék szombaton utaznak át a spanyol fővárosba, Madridba, ahol folytatják az erőnléti edzéseket, majd kedden fordul az arány, és újra a több teniszé lesz a főszerep.

Fotó: Getty Images Marozsán Fábián

A magyar teniszező alanyi jogon főtáblás a madridi mestertornán, amelynek főtáblás küzdelmei jövő szerdán kezdődnek, így minden bizonnyal Marozsánt is ekkor láthatjuk legközelebb a pályán. Annak köszönhetően, hogy a magyar teniszező nyolcaddöntőig jutott Barcelonában, jövő héttől újra pályafutása legelőkelőbb helyén, a 37. pozícióban jegyzik.

(Borítókép: Getty Images)