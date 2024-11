A nőknél világbajnokot avattak, miközben Nadalék búcsúja után szinte kiürült Málaga

Megváltozott a hangulat Malagában, a Davis-kupa Final 8 helyszínén. A hazai csapat kiesésével jelentősen csökkent az érdeklődés a tenisz világbajnoksága iránt. Október 10. óta euró ezreket fizettek egy belépőért a szurkolók a pénteki elődöntőre, abban bízva, hogy ott a spanyolok és Rafa Nadal játszik majd a németek vagy a kanadaiak ellen. A hollandok nem így gondolták és pontot tettek a 22-szeres Grand Slam-bajnok pályafutásának a végére – a nyolcas mezőnyben ők az egyetlenek, akik még soha nem nyerték meg a legendás salátástálat.

Szerdán az is eldőlt, hogy a németek folytathatják a legjobb négy között. Ennek magyar szempontból az az érdekessége, hogy 2022-ben, a DCF-selejtezőben, válogatottunk 2:1-es vezetésről kapott ki 3:2-re Sydney-ben, majd az ausztrálok meg sem álltak a döntőig. Az idén februárban, Tatabányán a németek nyertek 3:2-re Fucsovics Mártonék ellen – megint a Davis-kupa döntő kvalifikációs szakaszában és Jan Lennard Struffék akár döntőt játszhatnak vasárnap.

A tavalyinál kétszer nagyobb sajtóközpontban kedden alig lehetett mozdulni, szerdára a „médiamunkások” kétharmada eltűnt. Kedden hosszú sorbaállás után sikerült jegyet kapni a sajtólelátóra és komoly újságíróknak nem is jutott belépő Nadal meccsére, szerdán néhányan néztük Struff és Shapovalov mérkőzését, a sajtóhelyek 70-80 százaléka üresen maradt – de a nézőtér sem érte el a félházat. Hivatalosan az elődöntőktől minden jegyet eladtak a Martín Carpena Arénába, de meglepetés lenne, ha például a német–holland találkozóra megtelne a lelátó.

Fotó: Getty Images Jan-Lennard Struff

A spanyol kapitány, David Ferrer szerdára virradó éjjel egykor érkezett Carlos Alcarazzal a sajtótájékoztatóra. Nem kifogásként, de megjegyezte Ferrer, hogy a pálya a Touron megszokottnál is gyorsabb volt. Érdemes itt megállni egy pillanatra. Közismert, hogy Nadal soha nem nyert ATP Finals-t – egy időben szóvá is tette, nehezményezte, hogy a szezonzárót soha nem salakon játszák. Az egyetlen kevésbé sikeres pályaborítása a gyors, fedett, keménypálya volt – ez egyelőre Alcarazra is igaz.

Nadal négyszeres Davis-kupa győztes, de háromszor salakon nyerték meg a döntőt. Korábban ugyanis a házigazda, a rendező ország választott pályaborítást. Jó kérdés, hogy a spanyolok miért nem salakpályát építettek, és ha már a keményre esett a választás, akkor milyen megfontolásból lett szokatlanul gyors, ami szintén nem nekik kedvezett. Ez persze már történelem és az is biztos, hogy Rafa Nadalra nem a 2024-es Davis-kupa Final 8 miatt fognak emlékezni ötven, vagy akár száz év múlva is. Az örökségéről Carlos Alcaraz beszélt.

A tenisz egyik legjobb követe volt. Az öröksége örökre megmarad. A sport és a tenisz is sokat köszönhet neki. Nehéz lesz, szinte lehetetlen a nyomába érni, vinni tovább az ő örökségét. Nem is akarok arra gondolni, hogy ez a feladat rám vár. Hihetetlen, amit a pályafutása alatt elért. Talán ő azon játékosok egyike, aki a teniszt a sport, a világ csúcsára vitte.

Nos, hosszan lehetne idézni egykori riválisoktól, pályatársaktól Roger Federertől Serena Williamsig, akik őszinte tisztelettel, elismeréssel és szeretettel méltatták a spanyol hőst az elmúlt napokban. Az elmúlt 15-20 évben egyre többen próbáltak úgy teniszezni, mint Nadal, igyekeztek másolni az ütéseit, a lábmunkáját, a dinamizmusát, de igazán senkinek sem sikerült, mert minden, ami rafás, gyakorlatilag utánozhatatlan, ezért is volt annyira különleges és megismételhetetlen.

A sport, a Davis-kupa egyik szépsége, hogy Rafa Nadal és a spanyol csapat búcsújával nem ért véget a világbajnokság. Az aktuális top tízből négy, a top húszból még két teniszező van Malagában. Az egyéni mezőny tehát nem túl izgalmas, nem extra. A három húzónévből kettő – Nadal és Alcaraz – elköszönt az első napon, de Jannik Sinnerre sokan kíváncsiak és ez egy csapatverseny, világbajnokság. Igazából mindegy, hogy a holland vagy a német csapat lesz döntős, a vasárnapi fináléban egyik sem lesz esélyes, de attól még ez a DK-döntő és történhetnek újabb meglepetések. Csütörtökön újabb négy csapat mutatkozik be.

A program az Ausztrália-Egyesült Államok találkozóval indul. A Davis-kupa történetének két csúcstartója (az amerikaiak 32-szer, az ausztrálok 28-szor nyerték a serleget) délelőtt tíz órakor kezd, majd délután jönnek a címvédő olaszok és a mindig veszélyes argentinok.

A nőknél már szerdán világbajnokot ünnepeltek. A Billie Jean King Cup fináléját az idén rendezték utoljára 12 csapattal, jövőre ott is csak a nyolc legjobb jut el Malagába. A döntő nem szolgált szenzációval, az olaszok magabiztosan állították meg a korábban az amerikaiakat, az ausztrálokat és a briteket verő szlovák válogatottat. Ha Rebecca Sramkova (43.), Viktoria Hruncakova (238.) és Renata Jamrichova (381.) a döntőig tudta vinni Szlovákiát, akkor a magyar csapatnak is sikerülhet eljutni legalább a legjobb nyolcig egyszer a következő években.

A szerdai döntő első meccsét Bronzetti két sima szettben nyerte Hruncakova ellen, míg a második felvonást a remek idényt teljesítő Jasmine Paolini abszolválta – nem jelentett neki gondot Sramkova legyőzése. Így a női olasz válogatott felült a sportág trónjára, őket követhetik majd a férfiak vasárnap, ha Jannik Sinnerék megvédik címüket.