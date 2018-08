Téptem a nem létező hajam - kiborult az úszók alelnöke

A 800 méteres gyorsúszás ezüstje után 1500 méteren bronzot nyert Késely Ajna a glasgow-i Európa-bajnokságon.

Edzője, Turi György az M4-nek értékelt, és elmondta, fejben mennyire érett a tanítványa, majd váratlanul, szinte zárójelben egy kényes témát érintett.

„Téptem a nem létező hajam, amikor láttam, hogy a 4x200-as gyorsváltó visszalépett. Ajna tudott volna benne úszni a hosszú távú döntője ellenére is. 1:58-as átlagra vagyunk képesek, mi voltunk a címvédők” - magyarázta a sportcsatornának, és aztán tovább is ugrott, hogy mit vár a zárónaptól 400 gyorson.

Fotó: Köbánya SC Turi György és Késely Ajna

Turi a szövetség szakmai alelnöke is, vagyis abszolút nem érdektelen a véleménye.

A váltót azért nem indították el kedd reggel – így értelemszerűen nem döntőzhetett aznap este -, mert Hosszú és Jakabos is úszott 200 vegyesen (délelőtt és délután is), mindketten döntőbe is jutottak. Kapás Boglárka lehetett volna a negyedik ember, ő pedig a 200 pillangó hétfői győzelme után pihent.

Most már tudjuk Turitól, hogy Késely bírta volna, bár az ugye nagy kérdés, mennyire. Illetve egyedül ő sem képes csodára egy gyorsváltóban.