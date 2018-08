Verrasztó Dávidé a 400 vegyes aranya

A glasgow-i úszó Európa-bajnokság zárónapján négy olyan döntőt is rendeztek, amelyikben volt legalább egy magyar favorit.

A 100 pillangó döntőjébe Cseh László került a legjobb idővel, ezért a négyes pálya járt neki. A 32 éves klasszisnak ez volt az első fináléja Skóciában. A kétszázon győztes Milák Kristóf a negyedik helyen várta a finálét.

Ötvennél a két szélén úszó: az olasz Codia és a francia Metella meglepte a mezőnyt, ők vezettek. A fordulás után is nagy tempót diktáltak ők, akik hullámvédett pályán voltak. Codia 50,64-gyel meg is nyerte az aranyat, Metella 51,24-gyel ért be másodiknak. Az angol Guy lett a harmadik.

Milák megpróbált feljönni, végül a negyedik helyen csúszott be. Cseh azonban a nyolcadik helyen végzett, nem találta a ritmust. Ez a pozíció azt jelentette, hogy 2003 után ez az első olyan világverseny, amelyikről nem tér éremmel haza.

„Nem is tudom, mi történt, miért lett ilyen rossz. Érzésre jól ment, ki kell értékelni, most még nem tudom”

– magyarázta Milák Kristóf az M4-nek

Semmi extra nem kavarog bennem, a második ötvenben nem volt meg a dinamika.

Az olasz meglepett, pláne az ideje. Sok mindent ki kell javítani, ad hoc jelleggel nem működik az úszásom. Megerősít a folytatásban ez a helyezés, sokat tanultam ebben az évben. Jövőre jobb lesz" - ezek már Cseh László szavai voltak.

Cseh eddigi két úszásakor jobb eredményt ért el, mint a döntőben.

Burián Kata új egyéni csúccsal (2:07,43) harmadik lett kétszáz háton. A győztes olasz Panzierától több mint egy másodperccel maradt el.

Verrasztó Dávid a 400 vegyes döntőjében a négyes pályát kapta, de már délelőtt elismerte, hogy az angol Litchfielddel nagy meccset fog vívni, mert ő jobb erőben van.

A pillangó után a magyar második volt, a háton is megmaradt köztük a körülbelül fél másodpercnyi különbség. A mellúszás második felében teljesen felúszott Litchfieldre a magyar, de 5 századdal az angol volt előnyben még mindig.

Az utolsó ötvenen azonban Verrasztó belehúzott, és lenyomta ellenfelét.

Sorrendben harmadik aranyát nyerte ezen a távon.

4:10,65-tel ért célba, Litchfield kereken 4:11-gyel csapott be, igazán komoly esélye nem volt az aranyra.

A két hét múlva 30 éves Verrasztó kiugrott a medencéből, integetett a közönségnek, ilyen nagy érzelmekkel és mozdulatokkal talán még egyik győzelmének sem örült a múltban. A magyar edzőkhöz ment a lelátóra.

Sok csúnya dolgot mondtak rólam az utóbbi időben, de még mindig kemény vagyok. Bebizonyítottam magamnak is, hogy tudok küzdeni. Nem ez a világcsúcs, de nemcsak az edzésen tudok kemény lenni.

Azzal nyertem, hogy mellen nem akartam megelőzni. Tartanak tőlem, ezt ki tudtam használni. Az ellenfelem rosszul játszotta meg a taktikát, nem ezt csináltam volna magammal szemben. Tízből egyszer húzok jót, ez most történt" -

mondta az M4-nek.

A már ezüst- és bronzérmet szerző 16 éves Késely Ajnától 400 gyorson edzője örömúszást várt. Féltávnál azt lehetett látni rajta, hogy jó erőben van, és vezetett riválisaival szemben.

Az utolsó százra Késely és Quadarella fej-fej mellett fordultak. Akkor a magyar még egy tizeddel vezetett. 25 méterrel a vége előtt úgy látszott, hogy meglehet az első felnőtt aranya, de

az olasz visszaverte a támadást, és jobb benyúlással, végül 2 századdal megnyerte az aranyat.

Késely Ajna egyéni csúcsot döntött, és három éremmel ő a magyra küldöttség legeredményesebb tagja.

A 4x100-as férfi váltó az ötödik helyen végzett, a női a nyolcadik helyen zárt. Hosszú Katinka volt a négyes kezdő embere, de háton csak nyolcadik volt, és nem is tudtunk feljebb zárkózni.

Nyolc éremmel fejezte be Magyarország az idei Európa-bajnokságot.

Borítókép: Verrasztó Dávid Fotó: Clive Rose/Getty Images