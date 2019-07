Csökönyösek, konokak, és milyen jó, hogy ilyenek

Hosszú Katinka - Akkor tud jól úszni, ha dühös

A két aranyérme önmagáért beszél. 30 évesen is annyival jobb a világnál, hogy ha gondosan felkészül, felkészítik, akkor nyer. Az évek alatt azt láttam, hogy akkor tud jól úszni, ha dühös, vagy ha vannak jó riválisok. A 200 vegyes előfutamában a 2:07,02 kihívás volt neki, meg akarta rettenteni a többieket. Megtörtént. Visszatért.

Az edzettsége, az állóképessége is megvan, Petrov Árpád és csapata remek munkát végzett. Nyugodt szívvel mondható, hogy két számban esélyes az olimpián is. A 200 pillangó nem fér bele a programjába a vegyes miatt, de azt gyanítom, a két vegyes mellett bevállal még valamit.

Hosszabb a regenerációs idő nála, mint régebben, ami teljesen természetes, ez már Budapesten is látszott, két éve. Az olimpián egy nap csak egyszer kell úszni 400 vegyesen, nem látszik most még, hogy ez neki jelent előnyt, vagy a kihívóinak. Most annyival a világ előtt van, hogy nem hiszem, hogy ebből hátránya származna.

Megmondom őszintén, engem nagyon idegesít a kínai Je-Siven, aki a 2012-es olimpián jobb időt úszott gyorson, mint a férfi győztes Ryan Lochte. 200 mellen döntőt úszott a vb-n a kínai, negyedik lett ugyan, de ez arra utal, hogy komolyan vette, sokat fektettek bele.

Széchy Tamás óta tudjuk, aki kétszázon sok úszásnemben jó, abból jó vegyesúszó lesz 400-on. Darnyi Tamás gyorson volt a legjobb, de nem versenyeztette, tudatosan rejtette el ezt a képességét. Je-Sivennél ez a mellúszás valaminek a jele. Tartok egy kicsit a hirtelen feljavulástól.

Kapás Boglárka - Megcsinálta a csodát

Megcsinálta a csodát, nagyszerű versenyző alkat. 200 pillangót nyerni nem olyan könnyű. Kifejezetten tetszett a higgadt értékelése, észnél van, nem akarta magát becsapni magát az arannyal. Mert igaz, hogy most versenyt kellett nyerni, az olimpiára azért mennek az úszók, hogy egyéni csúcsot ússzanak.

100-ból 95 neki is ugrik, inkább több, mint kevesebb sikerrel. Bogi az időket nézte, ezért volt kissé csalódottabb. A versenyző tudja, hogy nagy harc lesz. Természetesen nem kell elnézést kérni azért, mert ilyen idővel vb-t nyert. Tartottak tőle, mert az utolsó ötvene neki volt a legjobb, és ez így lesz az olimpián is.

Tény, az olimpián egy másodperccel jobb kell tőle, ha harcban akar lenni a komoly helyekért. Feltétlen bizalmam van benne. Még azt sem tartom kizártnak, hogy már márciusban egy olyan idővel jelentkezik - benéz 2:06 alá -, aminek nemcsak ő, hanem az edzője, Virth Balázs is maradéktalanul örül. A győzelemhez szükséges idők 200 pillangón:

2016, Rio – 2:04,85

2017, Budapest, vb – 2:05,26

2019, Kvangdzsu, vb – 2:06,78

Milák Kristóf - úgy siklik, hogy nem tudják tartani a lépést vele

Hadd kezdjem egy személyes történettel. A fiam együtt úszott vele Érden. Ő mondta nekem, hogy van egy kölyök, úgy siklik, hogy nem tudják tartani a lépést vele. Úgy érzi a vizet, hogy olyat még nem látott. 13 vagy 14 éves kora óta figyelem őt. Úszáson kívül is kapcsolatban vagyok velük. Okom van rá, hogy tiszteljem a szüleit, akik mindent megadtak neki.

Érzem a bizalmát, hallom én is, hogy én vagyok az egyetlen, akire hallgat. Jólesik mindez, de vékony jégen járok. Ha egyszer irreális dolgot mondok neki, megvezetem, örökre elveszítem a bizalmát. Láttam az úszásban rendest, csibészt, lustát, szorgalmast, sokfélét. Olyan úszót nem láttam eddig, mint Kristóf.

A következő egy év arról fog szólni, hogy két zseni között egyensúlyozok. Mert ne legyen kétségünk, az edző is egy zseni. Egy ilyen versenyző nem létezik edző nélkül. Selmeci Attila tudni fogja, hogyan lépjen tovább vele.

Az egyensúlyozásra azon egyszerű oknál fogva van szükség, mert egy ilyen kapcsolatban éles súrlódások vannak. Gondoljunk bele, hajnalban egy kemény edzést meg kell csinálni, az edző pedig százból 99-szer elégedetlen. Mert tudja, hogy azért kell megcsinálni azt az adagot, hogy az év fő versenyén minden szép legyen. Az a dolgom, hogy megértessem velük, egymásért vannak.

Csökönyösek mindketten. Konokak mindketten. Zsák a foltja. Nagyon jó, hogy mindkettő ilyen, mert ha nem ilyenek lennének, nem tartanának itt.

Nagy eredmény bemondásra nem érkezik. Volt olyan, hogy már itt, a vb helyszínén el akart menni egy edzésről Kristóf, elege volt. Ha majd hazaérünk, akkor jön az a beszélgetésem Kristóffal, amikor megérti, ami eddig történt, így volt jó. Ez az idő (1:50,73), ez az arany nem lett volna meg, ha nem így készíti fel őt Selmeci. Konfliktust okozhat az is, hogy egyedül edz, ezt tarthatatlannak gondolom. Azon leszünk, hogy legyenek partnerei. Mégiscsak egy világbajnokkal edzhetnek együtt a fiatalabbak. Örömömet lelem abban, hogy segítsem őket, de még sok teendőnk van.

És hogy miért zseni Milák?

A technikája, a ritmusa főleg, és az alkatához tökéletes a technika. Alig ér a vízhez. Tumpek György úszott így, de az már rég volt, öt világcsúcsa volt. Nem fogyaszt sok oxigént Kristóf.

Azért zseni, mert úgy tűnik kívülről egy átlagembernek, hogy jé, hát ezt én is tudnám, mert olyan magától értetődő, amikor nála látom. De nem tudná senki más. Egy átlagembernek nem megy, ami neki természetes.

Más sportágban is látni ilyet. Műkorcsolyában például. Egyszerűnek látszik egy dupla, de nem az. Harmónia, stílus, minden egyben van.

Nagyon helyeslem, hogy további versenyszámokat vesz fel. Nyert ifi olimpiát gyorson, gyorsváltóval junior világbajnok. A sokoldalúság ilyenkor létfontosságú, mert azért még mindig egy kölyök. Szükség van olyan izmokra, amiket megmozgat a többi úszásnem. Emellett az idegpályáknak is jót tesz, ha nem csak a pillangót ismeri a szervezete, hanem mást is. A nagy úszók általában több hangszeren játszanak. Ettől még mindig igazi 200 pillangós versenyző lesz.

Cseh László - Hiányzik egy fontos aranyérme

Nem akarok untatni példákkal senkit. Aki egyszer már úszott jól, azt képzeli, hogy miért ne menne még mindig. Húsz év múlva is. Ezért is tértek vissza jó néhányan. Vágyják a sikert, ami érthető, mert a siker vette őket körül. Laci is ilyen. Laciban tudat alatt megvan, hogy hiányzik egy fontos aranyérme. Nem arról van szó, hogy öreg. 34 évesen egy férfiember ereje teljében van, teljesítőképessége csúcsán. De harminc éve úszik, ami lássuk be, elhasználja az embert.

Egyszer-egyszer nagyot tud úszni. Le a kalappal előtte. Most is megmutatta 200 vegyesen. Az ő regenerációja azonban több időt vesz igénye, mint a fiataloké. 36 óra alatt háromszor leúszni egy 100 pillangót, már nem egyszerű.

Szilágyi Liliána - Érthetetlen, mi akasztja ki

Hallottam a nyilatkozatát a kiábrándító rendszerről. Érthetetlenül nem adekvátak a válaszai, van olyan érzésem, hogy ő sem érti, mit akar mondani. Kibogozhatatlan, mire utal. Mindent megkapott a felkészülés alatt, még ha azt is gondolja, nem mindig.

A teljesítménye stabil volt, nem értem, mi az, ami kiakasztja ilyenkor. Egy világbajnoki hatodik hely után nem gondolom, hogy magyarázkodni kellene, ráadásul egy magyar van előtte az ötből. Nem szégyenkezni kellene, egy ilyen éles konkurenciájú versenyszámban.

Németh Nándor - Az új generáció reményteli tagja

Nem fejlődik jobban nála senki jobban 100 gyorson az egész világon. Hatodik lett. Ha az Eb-re kivetítjük, ezüstérem lenne a nyakában. Mikor volt ilyen? A választ én sem tudom, csak rögtönöztem.

Az új generáció reményteli tagja, ha töretlen marad a fejlődése, 8-10 éves fényes karriert jósolok neki. Olyan érzékkel úszik a váltóban, amire más nem képes. Ha elsőnek teszem be, akkor is tudja, mi a dolga, ha ő a befejező ember, akkor sem kell csalódni benne. Mérhetetlenül elégedett vagyok vele.

Késely Ajna - P ihenő nélkül versenyzett

A 400 gyorssal azonosul érzelmileg leginkább. Nagy igénybe vételnek volt kitéve, pihenő nélkül versenyzett. Nem a vb-n, hanem már előtte is, és azért ne feledjük, még iskolába jár. 2 századon múlt a bronzérme. Ha valamikor zabos voltam, az ő döntője után. Gyönyörűen úszik, a 800 gyorsra elfáradt pszichésen. Hamarosan be fog érni.

Kozma Dominik - Ezzel a fizikummal egy medvét le lehetne birkózni

Azon csak ő tud segíteni, hogy ne agyalja túl a futamokat. Jó edzője van, Nagy Péter majd ezt megbeszéli vele. Ezzel a fizikummal egy medvét le lehetne birkózni. Az esélyesek közt van 200 gyorson. Mire alapozom ezt? Az egész döntő mezőnye egy másodpercen belül volt. Szun Jang és a végül kizárt litván Rapsys kimagaslott, de ők sem utolérhetetlenek.

A hétköznapokat alá kell rendelnie az úszásnak, vigyáznia kell magára, ne legyen érthetetlen sérülése. Ha végig tudja dolgozni az évet jó lesz az olimpián.

És a többiek?

A kapitány pár szóban értékelte a többi úszót is.

Lobanovszkij Maxim nagyon tetszett a kapitánynak.

Szabó Szebasztián kiugró fizikumát is dicsérte, valamint a habitusával nagyon gyorsan, percek alatt beépült a magyar csapatba. A közvetlensége megnyerő volt. Most már ő a kedvezményezett 100 pillangón. Persze ha addigra zöld utat kap a NOB-tól.

Bohus Richárd továbbra is megbízható.

Verrasztó Dáviddal olyan történt, ami rég, nem jutott döntőbe.

Bernek Péter egy műtét után még jobb lehet, ha a felépülése rendben zajlik majd.

A nyílt vízen Rasovszky Kristófot is egy zseninek tartja, meg kell tanulnia verekedni a vízben, és nem maradhat el az érme Tokióban.

A kapitány Kenderesi Tamásban látta az érmet előzetesen a vb előtt, mert ha csak azt megúszta volna, amit az országos bajnokságon, akkor most ezüstérmes lenne. Ehelyett viselkedésével került be a hírekbe. Bízik benne, hogy tisztázza magát, de a szövetség fegyelmi eljárása elkerülhetetlen.

(Borítókép: Milák Kristóf a 200 méteres pillangóúszás középdöntőjében Kvangdzsuban 2019. július 23-án. Fotó: Stefan Wermuth / Reuters)