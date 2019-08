Hosszú világkuparekorddal nyert 400 vegyesen

Tokióban Jakabos és Szabó is érmes lett.

Nem volt ideje sok pihenőre a kvangdzsui világbajnokságon nyolcadik és kilencedik vb-címét szerző Hosszú Katinkának, aki a vb végeztével Tokióban már el is kezdte a világkupa-szezont. Méghozzá nem is akárhogy, pénteki aranya után szombaton újabb első helyet szerzett, ami mellé egy ezüstöt is gyűjtött.

Az arany 400 vegyesen jött, amin 4:32,30-as idejével egyben új világkupacsúcsot is döntött Hosszú. 100 háton egyedül Emily Seebohm volt jobb Hosszúnál, itt ezüstéremmel zárt.

Szombaton Hosszú mellett vízben volt még Jakabos Zsuzsanna, Szabó Szebasztián, Kozma Dominik, illetve a négyük által alkotott 4x100-as vegyes gyorsváltó is.