Hosszú Katinka újabb aranya a magyar úszósport 1000. érme

Hosszú Katinka aranyérmet nyert 100 méter vegyesen pénteken a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon.

A csütörtöki előfutamokon még csak második volt, az elődöntőből viszont már az első helyen jutott tovább. A 200 méter pillangó döntője után – amelyben nagy hátrányt ledolgozva, óriási hajrával nyert – nagyjából negyven perce volt a regenerációra, írja az MTI.

A vegyesúszás sprintszámát a háromszoros olimpiai bajnok úszónk rendkívül szoros csatában 57.36 másodperces idővel nyerte meg, megvédve ezzel a címét.

A 30 éves Hosszú a magyar úszósport történetének 1000. érmét szerezte felnőtt- és utánpótlás-világversenyeket együttvéve, és ez volt pályafutása 19. elsősége a 25 méteres kontinensviadalokon, amivel beérte az örökrangsor élén Cseh Lászlót.

„Ez volt a taktika. Tudtam, hogy az olasz be fog kezdeni, ugyanakkor ő ennél hamarabb meg szokott halni. Az utolsó pillanatokra hagytam a hajrát, nagyon meg kellett nyomnom az utolsó víz alatti szakaszt, de azért még így is maradt bennem a száz vegyes miatt” – mondta először a 200 méter pillangóról.

A negyven percnyi pihenőről azt mondta: „Nekem szerencsére ez elég, volt időm levezetni, az ISL-ben például van, hogy negyedóránként kell úszni, és nekem jobb, ha a száz vegyes előtt van egy szám, hiszen alapvetően nem vagyok sprinter”.

Hosszú a jubileumi ezredik magyar éremmel kapcsolatban megjegyezte, a pillangó eredményhirdetése közben Jakabos Zsuzsanna súgta meg neki, hogy "rajta áll, vagy bukik a dolog". Megjegyezte, kizárólag az aranyban gondolkodott, hiszen „úgy a szép az ezredik.”

A nap utolsó magyar érmét Lobanovszkij Maxim szerezte, aki 50 méter gyorson harmadik helyen ért célba. Lobanovszkij a pályafutása első érmét nyerte világversenyen. Az úszó az MTI-nek elmondta: úgy érzi, már két évvel ezelőtt is képes lett volna hasonló eredményre, de egyáltalán nem csalódott amiatt, hogy ez csak most jött össze. Azt is elmondta: most elsősorban az olimpiára készül, és ez a verseny leginkább a tapasztalatszerzésről szól.