Hálás vagyok, hogy Egerszegi nekem szánja a tanácsait

Sok sportágban nehéz az átmenet a junioroktól a felnőttek közé, elveszhet a korábban megszokott sikeresség. A 2018-as ifjúsági olimpia háromszoros úszóbajnoka, Késely Ajna két századdal maradt le a 2019-es kvangdzsui felnőtt világbajnokságon 400 gyorson az éremről. Minimális különbséggel előzte meg őt az amerikai Leah Smith. Késelynek az fájt különösen, hogy legjobb idejével (4:01,51) leszorult a dobogóról, mert úgy érezte, úgy látta az utolsó pillanatban is, megvan a bronzérem.

„A mai napig nem tudom felidézni, mi történt az utolsó métereken.

Akkor összetörtem, a családi nyaraláson sem akartam beszélni erről, utána adtam ki magamból.

Arra jutottam, hogy rengeteg csodálatos úszó volt körülöttem, és egy kicsit megijesztettek, akik ott voltak, milyen nagy eredményeik vannak. Egyszerűen kicsinek éreztem magam. Az egyik legfiatalabb voltam. Átfutott az agyamon, mi keresnivalóm van nekem itt, azontúl persze, hogy úszni fogok. Ezt a hibát nem szabad elkövetni még egyszer, nem szabad indokolatlanul nagyobbá tenni a többieket, mert a döntőben bármi történhet. Számomra ez volt a legnehezebb az átmenetben.”

Az ausztrál Ariarne Titmus a tavalyi vb-n több mint egy másodperces előnnyel megverte a verhetetlennek hitt amerikai Katie Ledeckyt. Ők ketten kerültek a bűvös 4 perces határon belülre.

A 19. évét szeptemberben betöltő Késely úgy gondolja, ha valami éhessé tud tenni, akkor épp egy ilyen hiányzó két század. Előfordult már máskor is, hogy minimális különbséggel maradt le éremről, jó helyezésről. A sors szerinte igazságos, és majd csak visszakapja ezt, ha keményen dolgozik.

Ő is hallja, hogy 2020 az ő éve lehet.

Nem akar erre rágörcsölni, mert abba bele lehet őrülni. Élvezni szeretné a felkészülést is. Ha rossz lábbal kelt fel, akkor is csak mosolyogni szeretne. És mindvégig nyugodt maradni, mert nyugodt a lelkiismerete is.

Szilveszterkor állt a Himnusz alatt a tévé előtt, és végigfutott előtte sok minden, milyen év vár rá. Márciusban országos bajnokság jön, májusban Európa-bajnokság Budapesten, neki pedig rögtön az olimpia első versenynapján, július 25-én jelenése lesz, kedvenc számában, 400 gyorson fogják szólítani.

„A thaiföldi edzőtáborban is megjelent előttem futás közben, hogy áttöröm a 4 perces álomhatárt. Az olimpiai éremhez 4 percen belül kell célba érni, de már akkor sem leszek szomorú, ha mindez korábban megtörténik. Akik segítettek nekem az évek alatt, az edzőim, Turi György és Güttler Károly, a szüleim, a nagymamám, a húgom, miattuk is csinálom, nekik is szeretnék örömet szerezni. Ők nagyon sokat áldoztak fel eddig értem, rengeteg inspirációt kaptam tőlük, szeretnék nekik visszaadni.

Egy-egy kemény alapozó edzésen ők is előttem vannak, és az is, hogy nyomnom kell, mert az első vb-döntőmben megtanultam, az utolsó karcsapásnak is mekkora jelentősége van.”

Késelynek a gyorsúszásban nem lesz könnyű érvényesülnie, mert a már említett Katie Ledecky már ötszörös olimpiai bajnok. Abból indul ki, hogy ugyanonnan indulnak egy felkészülésben, és a riválisa sem egy robot. Legalább olyan szorgalmasan készül, mint ő, vagy a szintén említett Titmus, akivel Thaiföldön is találkozott.

„A legnagyobbakat is ki lehet sodorni a komfortzónájukból, az utolsó métereken pedig már a mentalitás dönt. Abba a 4 percbe mindent bele kell tenni az olimpián, ezért szeretek úgy egy edzés után a szobámba menni, hogy nem volt bennem több, mindent kiadtam, az utolsókat rúgtam.”

Amíg korábban rendszeresen küzdött ebben az időszakban a mumusaival, azokat most otthon hagyta, a honvágy régóta nem gyötri, kezdetben a távollét még egy kemény edzésnél is jobban megviselte. Már 12 évesen elutazhatott a thailföldi edzőtáborba, azóta kilencedszer van Thanyapurán, szinte második otthona.

Eleinte kemény kézzel bánt vele az edzője, a kilencedik olimpiájára készülő Turi György – Egerszegi Krisztina és Kovács Ági nevelőedzője -, de úgy érzi, mostanra nagypapásodott, partnernek tekinti, kikéri a véleményét.

Turi úgy véli, az most a legfontosabb, hogy kétszázon is egyre markánsabban ússzon Késely, mert a sebesség még jól jöhet neki. A négyszázra ugyanis érkeznek sokan a rövidebb távról, és sokan a hosszabb távról is. Ő sem éri be helyezéssekkel, az eddigi pályája alatt az érem volt a fokmérő, most is abban gondolkodik.

„Azt azonban világosan látni kell, Ledecky jobb felépítésű, 180 centi 72 kilóval. Titmus is 170 centi feletti, antik szobrot lehetne mintázni róla. Ajna 163 centi, de rendkívül erős fejben. Ő egy igazi álomtanítvány, amilyet csak kívánni lehet. Szorgalmas, kitartó, eszes, fegyelmezett, alázatos, és még sorolhatnám.

Abban biztos vagyok, hogy ő edz a legtöbbet a társai közül, így ő lesz a legedzettebb is az olimpián. A fizikának azonban vannak törvényszerűségei, egy nagyobb test erősebben fordul, nagyobb lendületet szerez a falnál.

Ebben Ajna hátrányban lesz, de az úszástudásával, az akaratával tudja ezt egyensúlyba hozni. A 400 méter 4 darab száz méter, érdemes szétbontani. Kaparnia kell, hogy ne maradjon le az elején, mert a hátrány tudata biztosan nem segít senkinek. Nem könnyű meghatározni, mi a tehetség. Ajna kitartása a tehetségének a legfontosabb része. Nagyon sok van benne, a fejlődése lineáris, évente jutott 2-3 másodperccel előbbre, most már nagyon nehéz lesz erről a szintről, de még mindig le lehet csípni az idejéből.”

Ajnának van egy mentora, Turi azért fohászkodik, hogy ez a bensőséges kapcsolat a legtovább fentmaradjon. Ez a mentor szakmai kérdésekbe sohasem szól bele, a lelki hullámvölgyeknél viszont sokat segít. Mindkettőjüknek nagyon szívesen, kulturáltan és finoman adja át a tapasztalatait.

Ő pedig nem más, mint az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina.

Késely ostorozza is magát, hogy mostanában nem beszéltek egymással, csak tavaly nyáron. Apróságokra kell gondolni, ha tanácsokat kap. Olyanra például, ne számolja az edzőtáborban töltött napokat, hanem élvezze a környezetet. Nézzen gyakran filmeket, mert az kikapcsolja az agyát. Az Egerszegiről szóló filmet a napokban is megnézte, az a kedvenc része, amikor felnőtt lett, és arról mesél, mennyire nehezen ment ment neki a munka. Abból merít erőt, hogy ő is átlépett az akadályokon.

„Fel szoktam tenni én is a kérdést magamnak, hogy az ország legendája, megismételhetetlen úszója, miért épp nekem segít ennyit? Milyen lelki rokonság miatt akadt meg a szeme rajtam már vagy 10 éve. Agykontroll tanfolyamra járt a gyereke, ahogy én is, ott is találkoztunk. Hálás vagyok a sorsnak, hogy nekem szánja a tanácsait.

Valami nagy feladatot kell véghez vigyek, talán ezért van mellettem.”

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)