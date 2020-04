Hosszú Katinkáék 320 úszónak intéztek el havi 1500 dolláros támogatást

Jelentős szerepet vállal legeredményesebb úszótársaival együtt Hosszú Katinka abban, hogy a Nemzetközi Úszóliga (ISL) szeptembertől a jövő nyárra halasztott tokiói olimpiáig havi rendszerességgel 1500 dollárral támogat 320 vele szerződésben álló versenyzőt.

Az ISL a múlt héten jelentette be döntését. A háromszoros olimpiai bajnok – aki klubtulajdonos, csapatkapitány és nagykövet is a Nemzetközi Úszóligában – az M4 Sportnak úgy nyilatkozott: a sorozat legjobb úszóival megbeszélte, hogy lemondanak az őket megillető ISL-fizetésről, így el tudják osztani a pénzt és mindenki egyenlő arányban részesül a szolidaritási program alapjából.

Ez azért nagyon jó dolog, mert pont azok az úszók vannak szerintem nagyon nehéz helyzetben, akik most feltörekvők és most készülnének nagyon az olimpiára. Vagy olyan helyzetben vannak, hogy még nem értek oda, de a felkészülés szakaszában voltak. Az összes verseny most elmarad, valószínűleg lesznek olyan úszók, akiknek, hogy ha vannak szponzoraik, azok felbontják a szerződést, vagy nem fizetik ki (a támogatást). Ilyen szempontból gondoltuk át, hogyan tudnánk őket a legjobban segíteni, és ez talán egy olyan biztonságot tud nyújtani az úszóknak, hogy legalább az olimpiáig a felkészülés anyagi részével nem kell foglalkozniuk

– idézte az MTI a nagy medencében kilencszeres világbajnok, aki külön örül annak, hogy több magyar úszónak is segíthet ezzel a nehéz helyzetben.

Hosszú elmondta, hogy mindenki igyekszik a legtöbbet kihozni az olimpia halasztásából, és miután ő alapvetően a pozitív oldalát nézi mindennek, ez nem is esik nehezére. „Nem feltétlenül rossz nekem ez az időszak, mivel tudok regenerálódni, pihenni, amire egyébként nagyon nehezen veszem magam rá.“ Kitért arra is, az elmúlt hetekben négy-öt olyan versenye lett volna, melyeket a járvány miatt töröltek, utazott volna a világban, most viszont az előtte álló, versenyek nélküli hónapokat a lenyugvásnak szentelheti.