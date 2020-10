Hűtlensége miatt eltiltották Milák egyik legnagyobb ellenfelét

Szeptember végén több hírportál is megírta, hogy Szeto Daija egy hotelszobában megcsalta a feleségét. Most kiderült, hogy a 26 éves úszó nemcsak feleségének, hanem a Japán Úszószövetségnek is hatalmas csalódást okozott – hűtlensége miatt év végéig szóló eltiltást kapott.