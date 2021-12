Soha nem látott részletek Milák Kristóf pályafutásából

Magyarországon is egyre népszerűbb a sportolók felkészülését, karrierjét bemutató dokumentumfilm műfaja; a háromszoros olimpiai bajnok kardvívóról, Szilágyi Áronról készült művet a tokiói nyári játékok előtt mutatták be, a Hosszú Katinka pályafutását végigkísérő alkotás pedig már több mint két éve készül. Ezúttal Milák Kristóf kerül a reflektorfénybe. A jelenlegi legnagyobb úszócsillagunkról forgatott, A jóslat című saját gyártású filmet hétfőn este mutatja be az M4 Sport, ám az Indexnek már a premier előtt lehetősége volt megtekinteni.