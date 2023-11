Mártont nem igazán zavarta meg a magyar úszás aktuális témája, a „mi történik és mi lesz Milák Kristóffal” kérdés, még annak ellenére sem hatott rá túlságosan, és főként negatívan, hogy Virth Balázs mindkettőjük trénere.

Márton Richárd legnevesebb edzőtársa nélkül érkezett és versenyzett a Debreceni Sportuszodában, ki is használta, hogy így ő lett a szám legnagyobb esélyese.

A négyes pályáról pedig be is húzta első aranyérmét a honi rövidpályás úszó-Eb-n.

Tessék, huszonnégy évesen megnyertem életem első egyéni felnőttbajnoki aranyérmét. Előbb voltam Európa-bajnok, mint magyar bajnok… Ez volt a negyedik egyéni számom, azaz nem vagyok annyira friss, még jön a négyszáz is, úgyhogy picit tartalékoltam is. Amúgy nem volt rossz a négyesen úszni, tudom, hogy a többiek mind engem figyelnek, remélem, sikerült is húznom őket valamelyest, de azért tudok én ennél jobbat, ha nem ilyen komoly a terhelés.